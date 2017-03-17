Bu millet 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunun yaşadığını göstermiştir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Bu asil millet, en son 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edeceğini bütün dünyaya göstermiştir." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesajında, vatan topraklarını paha biçilmez ve mübarek kılan şehitlerin kahramanlıkları sayesinde yedi düvele karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını feda eden şehitleri, Şehitleri Anma Günü dolayısıyla minnet ve rahmetle andığını bildirdi.



Milletin ve askerlerin vatanı ve yüce değerleri uğruna canlarını esirgemediğini belirten Akar, ebedi Başkomutan Atatürk'ün, "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim." sözlerinde anlamını bulan fedakarlıklardan çekinmediğini, böylece yaşanan sayısız kahramanlıkların, milletin en yüksek başarı örnekleri olarak tarihin altın sayfalarına yazıldığını kaydetti.



"Çanakkale'den terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'na kadar, can verip kan dökerek var olunduğunu kadirşinas Türk milleti, asla unutmayacaktır." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, zorlu mücadelelerin yarınlara ışık tutacak anlayış ve ruh yüceliğini de ortaya koyduğunu vurguladı.



Seyit Onbaşı'ya 275 kiloluk top mermisini namluya sürme kudretini veren, Yahya Çavuşlarla Mehmetçik'in göğsünde sembolleşerek Çanakkale'yi geçilmez kılan gücün o ruh yüceliğinde saklı olduğuna dikkati çeken Akar, "Bu asil millet en son 15 Temmuz'da, Çanakkale ruhunun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edeceğini bütün dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



"MEHMETÇİK'İN YÜKSEK KARAKTERİNİ, BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ"



Vatan uğruna şehit olanların yüreklerinde taşıdıkları vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yurdun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde büyük bir cesaret ve kahramanlığın timsali olduğunu belirten Akar, "Giriştiğiniz her mücadelede hafızalardan silinmeyecek destanlar yazarak düşmana, teröriste ve haine aman vermediniz. Aynı zamanda, bir tek masum insana bile zarar vermeyen hassasiyetinizle peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuzun ruhunu temsil eden Mehmetçik'in yüksek karakterini, bir kez daha gösterdiniz." açıklamasında bulundu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şunları kaydetti:



"Özellikle son dönemde teröre karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yitirilen kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımızı, jandarmalarımızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, diğer kamu görevlilerimizi, terör şehidi tüm vatandaşlarımızı, ihanete ve aldanmışlığa 'Dur' diyen 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü'nde bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına sağlık ve esenlikler diliyorum."