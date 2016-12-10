"Bu mantıkla bir sonuç çıkmaz"

Çavuşoğlu, "Bu mantıkla Fikirdaş Ülkeler Toplantısından bir sonuç çıkmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Fikirdaş Ülkeler Bakanları Toplantısında Esed rejimi ve destekçilerinin isteklerinin nasıl karşılanacağının tartışıldığını belirterek, "Bu mantıkla fikirdaş ülkeler toplantısından bir sonuç çıkmaz." dedi.



Suriye Fikirdaş Ülkeler Bakanları Toplantısına katılan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Halep ve Suriye'deki durumu bir kere daha değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



Halep'teki durumun gittikçe kötüleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Rejim ve destekçileri sürekli bombalıyor, sivil insanlar ölüyor ve insani yardımın ulaştırılması imkansız hale geldi. Zaten öncesinden de problem vardı." dedi.



Fikirdaş ülkeler toplantılarında her seferinde farklı bir şeyin görüşülüp tartışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, son buluşmalarında Halep'te ateşkes ve El Nusra ile ılımlı muhalefetin ayrıştırılması, El Nusra'nın Halep'ten ayrılması gibi konuları konuştuklarını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi, 'tamamen tüm muhalefetin Halep'ten ayrılması mümkün mü değil mi?' Bu konuşulmaya başlandı. Yani rejim ve destekçileri ne istiyorsa, fikirdaş ülkeler olarak da bunları konuşmaya başladık. Sonrası ne olacak? Ateşkes olacak mı? Ilımlı muhalif güçler buradan ayrıldıktan sonra, diyelim ki böyle bir şey oldu, ondan sonra ne olacak? Gittikleri yerlerde öldürülmeyecek mi? İdlip'te, Humus'ta, diğer yerlerde yine bombalamalar devam etmiyor mu? Bir ateşkes yerine, ateşkes, insani yardım ve siyasi çözüm, 'en iyi çözüm siyasi çözüm' diyoruz, bunlara odaklanmak yerine, rejim ve destekçileri her seferinde ne istiyorsa, biz fikirdaş ülkeler olarak bunları konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla böyle formatta, bu anlayışla konuşmalardan da bir sonuç çıkması mümkün değil."



Bugünkü görüşmelerin aşağı yukarı bu çerçevede olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz dedik ki; 'madem fikirdaş ülkeler olarak, bunları, onların dediklerini konuşuyoruz, o zaman bir dahaki toplantıya rejimi ve onun destekçilerini de çağırın. Çünkü nasıl olsa onların isteklerini görüşüyoruz. Onları nasıl karşılayacağız?' Yani bu mantıkla fikirdaş ülkeler toplantısından bir sonuç çıkmaz." diye konuştu.



- "Bazıları da ayrılmadan önce elini yıkayıp gitmek istiyor"



Bunu açıkça söylediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Burada Riyad Hicab'ı da dinledik. Riyad Hicab olmadan bazı ülkelerin söyledikleriyle, Riyad Hicab'ın arazideki güçlerle beraber yaptıkları istişarelerden sonra söyledikleri arasında çok büyük fark var." dedi.



Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Koordinatörü Riyad Hicab katılmadan önce bu endişelerini dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Ayrıldıktan sonra ne olacak? Ateşkes var mı? İnsani yardım var mı? Gittikleri yerde hayatları garanti altına alınmış mı? Siviller ne olacak? Çocuklar ne olacak? Bu kadar insan nereye gidecek? Bu konularda maalesef hiç kimse somut öneriler getirmiyor. Yani giderek rejim karşısında tüm dünya zemin kaybetmeye başlamış. Bugün bu fikirdaş toplantılarda bunu gördük. Bazıları da ayrılmadan önce elini yıkayıp gitmek istiyor. 'Suriye'deki insanların hayatı ne olacak' bunu düşünmüyor. 'Ben giderken de hiç olmazsa, kimin lehine olursa olsun bir şeyler elde edeyim'. Zaten bugüne kadarki Suriye'deki başarısızlıkların, bugüne kadarki dramların, DAEŞ'e karşı da başarısızlıkların, yanlış gruplarla, terör örgütleriyle işbirliği yapmanın arkasındaki anlayış da bu oldu. Bana göre bugün Riyad Hicab'ı bir kere daha dinledik. Biz kendi düşüncelerimizi söyledik. Böyle toplantılardan maalesef birşey çıkmadığını, çıkmayacağını da görmüş olduk."

Kaynak: AA