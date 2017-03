Bu lisenin yıllık cirosu 2 milyon lira

Aksaray'da, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasının ara eleman ihtiyacının karşılanması için destek verdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen yıl yaptığı üretimle 2 milyon lira ciro elde etti.

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan, 8 bölümün yer aldığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 bin 500 öğrenci eğitim görüyor.



Kamu ve özel sektörün talep ettiği masa, koltuk, sıra, amfi sistemi gibi donatım işlerini yapan lise, aynı zamanda özel makinelerle Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların talepleri doğrultusunda, stat koltuklarında kullanılan dengeleme demirlerini ve yedek parçaları üretiyor.



Mercedes'in, 2015 yılında 1 milyon liralık yatırımla laboratuvar kurduğu lisede, imzalanan protokol kapsamında motorlu araçlar ve elektrik elektronik bölümünde başarılı olan 11. sınıf öğrencileri Mercedes-Benz Kamyon Fabrikasında iş sahibi olabiliyor.



Adeta bir fabrika gibi çalışan lise, 10 yıl içinde iş hacmini büyüterek yıllık cirosunu 10 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor.



Okul müdürü Deniz Han, metal, mobilya ve makine bölümünde üretim yaptıklarını söyledi.



Başta üniversite olmak üzere, birçok kurum ve kuruluştan sipariş aldıklarını belirten Han, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm donatım malzemelerinin üretimi okulumuzda yapılıyor. Masa, sandalye, koltuk malzemeleri, üniversiteyle okullardaki amfi sıra sistemi ve klasik sıraları yapıyoruz. Siparişleri okulumuzda hazırlayıp, öğrenci ve öğretmenlerimizle kurulumunu yapıyoruz." diye konuştu.



Motorlu araçlar bölümünün okulun en önemli bölümlerinden biri olduğuna işaret eden Han, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız iş birliği protokolü kapsamında Mercedes-Benz firması okulumuza bir laboratuvar açtı. Mesleki eğitimle ilgili her türlü donatım malzemesinin bulunduğu laboratuvarda, bir tane de hibe edilmiş axor araç bulunuyor. Burası yaklaşık 1 milyon liraya yapıldı. Atölyede öğrencilerimiz kaliteli şartlarda eğitim alıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı Mercedes fabrikasında mesleki eğitim dersleri görüyor. 11. sınıftan sonra da başarılı olmaları halinde fabrikada iş sahibi olabiliyorlar."



"ÖĞRENCİLERİMİZ AYLIK ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ KADAR KAZANIYOR"



Han, geçen yıl makine ve ekipmanları yenilenen okulun adeta bir fabrika gibi çalıştığını vurguladı.



Öğrencilerin yaptıkları iş karşılığında gelir elde etme imkanı bulduklarını anlatan Han, şöyle konuştu:



"Metal ve mobilya bölümündeki öğrenci ve öğretmenlerimiz döner sermayeden faydalanıyor. Döner sermayede çalışan öğrencilerimiz aylık asgari ücretin üçte biri kadar kazanıyor. 2014'ten önce üretim ve kar marjımız düşüktü. 2014 eylül ayından sonra her yıl ciromuzu artırdık. 2014 yılında 500 bin lira ciro elde eden okumuz, 2016'da 2 milyon lira ciroya ulaştı. Hedefimiz, bu rakamı her yıl kademeli olarak artırarak 5-10 milyon lira seviyelerine yükseltmek."



FABRİKADA PRATİK YAPMALARI SAĞLANIYOR



Motorlu taşıtlar teknolojisi öğretmeni Emre Mutlu da laboratuvarda öğrencilerin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri için her türlü donanımın bulunduğunu söyledi. Sınıf ortamında teorik eğitimler verirken, laboratuvarda öğrencilere pratik yapma imkanı sağladıklarını anlatan Mutlu, "Mercedes ile yaptığımız protokol gereğince öğrencilerimize fabrikada uygulama yaptırarak, iyi bir servis elemanı olmaları için katkıda bulunuyoruz. Mercedes'in kurduğu atölyede eğitimlerimize devam ediyoruz. Burada bize verilen kamyonla öğrencilerimize eğitimleri uygulamalı olarak veriyoruz." dedi.



Öğrencilerden Gamze Kaya da iyi bir servis elemanı olmak için kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Laboratuvarda gelecekte işimize katkı sağlayacak teorik bilgileri öğreniyoruz. Alanımızda en iyi şekilde kendimizi geliştirip Mercedes fabrikasında iyi bir servis elemanı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.