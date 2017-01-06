"Bu konu bizim için kaygı verici"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cook, “ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, “ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.” dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın "ABD’nin İncirlik’i kullanıp Türkiye’nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, “İncirlik’in ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun bundan ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian’dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



Türk yetkililerin İncirlik ile ilgili sözleri konusunda Savunma Bakanı Ashton Carter’in mevkidaşı ile görüşüp görüşmediği sorusuna Cook, şu cevabı verdi:



“Türklerle özel görüşmelerimiz devam ediyor. Türklerle her yaptığımız özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama biz İncirlik'ten operasyon yapmaya devam ediyoruz ve tekrar söyleyeyim ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.”



"DEAŞ HALA BİZİM ODAĞIMIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Münbiç ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, açık cevap vermekten kaçınırken “Koalisyon ve ABD, DEAŞ’a odaklanmaya devam ediyor.” dedi.



"BU KONU BİZİM İÇİN KAYGI VERİCİ OLMAYA BAŞLADI"

Cook, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin PKK’ya Sincar bölgesini terk etmesi çağrısını desteklediklerini ve PKK’nın oradaki varlığının kaygı verici olduğunu söyledi.



İbadi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesinden çıkmasını istemelerine yönelik bir soru üzerine Cook, “Başbakan İbadi’nin bu konuda söylediklerini destekliyoruz ve bu konu bizim için kaygı verici olmaya devam ediyor” dedi.



PKK’nın ABD’nin terör listesinde olduğunu hatırlatan Cook, şöyle devam etti:



“Irak egemen bir hükümettir. Başbakan İbadi de o devlet adına konuşuyor, dolayısıyla söylemesi gereken her şeyi destekliyoruz."



İDLİB YAKINLARINDA HAVA SALDIRILARI

Cook, ABD’nin bu hafta içerisinde Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini belirterek 20 civarında El-Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen savaşçının öldürüldüğünü değerlendirdiklerini aktardı.



Sözcü, Amerikan uçaklarının Sarmada civarında El-Kaide’ye ait olduğu iddia edilen bir kamptan ayrılan iki aracı hedef aldığını ve bu saldırı sonucunda beş El-Kaide militanının öldürüldüğünü söyledi.



Salı günü ise kampın kendisini hedef aldıklarını kaydeden Cook, burada 15 kişinin öldürüldüğünü, birçok aracın ve bir binanın kullanılamaz hale getirdildiğini söyledi.