115 kilogramlık koçu alana 1 tonluk dana hediye

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Manisa'da, besiciler satış yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Hayvan pazarında simental cinsi danayı satamayan çiftçi, 16 bin liraya satışa çıkarılan koçu alana hediye edecek.

Manisa'da hayvan pazarında simental cinsi danayı satamayan besici, 16 bin liraya satışa çıkarılan koçu alana yaklaşık 1 tonluk danayı hediye edecek.



Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsasında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışları devam ediyor.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler satış yapabilmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.



Pazarın en ağır kurbanlıklarından olan simental cinsi danasını satabilmek için yanında bir koç hediye veren Tahir Kayalı, kendisini ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in tavsiyesine uyarak koçu alana danayı hediye etmeyi kararlaştırdığını belirtti.



Hayvancılıkla uğraşan Tahir Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin dananın yanında koç verdiğini, kendisinin ise danasını daha hızlı satmak ve dikkatleri çekmek için merinos cinsi koçu alana simental cinsi danayı hediye edeceğini kaydetti.



"Koçu alana dana hediye" kampanyasını aslında danayı satmak için yaptığını ifade eden Kayalı, "Hediye edilecek dana bir ton ağırlığında. 14 bin liraya satacaktım ama satılmayınca ben de vatandaşların dikkatlerini çekmek için en gösterişli olan koçumun fiyatını 16 bin liraya çıkararak, danayı da yanında hediye ediyorum. Danamız 1 ton ağırlığında ve 2,5 yaşında. Koçumuz da ortalama 115 kilo, merinos cinsidir, yağsızdır, çok güzeldir." dedi.