Bu kez SİHA'lar değil, F16 vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalına yapılan hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi. Kara operasyonlarında da bir terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Çukurca'da, üs bölgelerine saldırı için harekete geçen teröristler belirlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.



Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.



Silopi'deki operasyonlarda iki el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonda ise bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi, bir el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.



KARADAN DA BİR PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Alandüzü Nirik Deresi bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.