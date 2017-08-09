En büyük dinozorun fosilleri keşfedildi

Arjantin'de dünya üzerinde yaşamış en büyüğü olduğu düşünülen dinozor fosillerinin keşfedildiği bildirildi.

Keşifle ilgili ayrıntılı bilgi "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.



Otobur dinozorun kuyruğundan başına kadarki mesafenin 35 metre ve ağırlığının 76 ton olduğu hesaplandı.



Arjantin'in güneyinde 2012'de fosilleri bulunan dinozora "Patagotitan mayorum" adı verildi.







Fosilleri inceleyen araştırma ekibi, dinozorun, Brontozarus ve Diplodokusların akrabası olduğunu varsayıyor.









