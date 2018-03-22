Bu Hafta 9 Film Vizyona Girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli, 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı "Çocuklar Sana Emanet" adlı filmin başrolünde Engin Akyürek yer aldı.

Dram ve gerilim türündeki film, trafik kazası geçiren iç mimar Kerem'in esrarengiz bir kasabada, şifacı bir kadın ve kasaba sakinlerinin yardımıyla yaşadığı dönüşüm sürecini konu ediniyor.

"Gerçek Kesit: Manyak"

Televizyonlarda uzun süre yayınlanan "Gerçek Kesit" dizisinin bir parodisi olarak beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlendi.

Senaryosu Cahit Kaşıkçılar tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Kaşıkçılar'ın yanı sıra Emel Emir, Fatma Pazvant, Mehmet Vanlıoğlu, Zehra Sözügüzel ve Erdal Parmaksızoğlu yer alıyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Annesine çok düşkün bir adam olan Rıza belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Annesine olan düşkünlüğü onun kendi yuvasını kurmasına engel olur. Fakat karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde Rıza evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar. Bir yandan evlenmek isteyen, bir yandan da hislerinden dolayı suçluluk duyan Rıza, bir süre sonra gerçek ile hayali ayırt edememeye başlar. Annesinin ölümünün farkında olmayan, onunla birlikte yaşantısına devam ettiğini düşünen Rıza, Serpil’le ilişki kurmak için çabalar."

"Martı"

Erkan Tunç'un yazıp yönettiği "Martı" adlı film, küçük bir tavuk çiftliğinde bakıcı olarak çalışan Yakup ile eşi Mediha'nın, çiftliğe Rıza ve karısı Nurgül'ün gelmesiyle değişen hayatlarını anlatıyor.

Filmde İrem Sak, Onur Buldu, Sahra Şaş, Öner Erkan ve Erşan Utku Ölmez rol alıyor.

"Bordo Bereliler 2: Afrin"

"Bordo Bereliler" serisinin 2. halkası olan film, özel kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu ediniyor.

Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Erhan Baytimur oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Batur, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Oğuz Yağcı, Ozan Güler, Balamir Emren, Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem yer alıyor.

"Kar"

Emre Erdoğdu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Kar" adlı film, 20 yaşına gelmesine rağmen henüz bitiremediği liseye devam etmeye çalışan, kavga, vukuat ve uyuşturucu üçgeninde bir hayat yaşayan Müzeyyen'in, sadece varlığından haberi olduğu kardeşinin çıkıp gelmesiyle değişen yaşamını ele alıyor.

"Velayet"

Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, yönetmen Xavier Legrand'ın ilk uzun metrajlı filmi "Velayet", annesiyle babası yeni boşanmış bir çocuğun hikayesine odaklanıyor.

Fransız yapımı filmde Denis Menochet, Lea Drucker, Thomas Gioria ve Mathilde Auneveux rol alıyor.

Gerçekçilik, toplumsal ve aile dramı, gerilim gibi farklı türlere göndermeler yapan filmin senaryosunu da Legrand kaleme aldı.

"Pasifik Savaşı: İsyan"

İlki 2013 yılında çekilen "Pasifik Savaşı" filminin devamı niteliğindeki "Pasifik Savaşı: İsyan"ın başrolünde John Boyega var.

Yönetmenliğini Steven S. DeKnight'ın gerçekleştirdiği devam filminin oyuncu kadrosunda Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Jing Tian, Adriana Arjona, Burn Gorman ve Charlie Day yer alıyor.

Macera ve bilim kurgu türündeki, Amerikan yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, eğitimini bırakıp yeraltı suç dünyasına girmiştir. Ancak, durdurulması zor bir tehdit şehirleri yıkıp dünyaya diz çöktürürken, savaşın gölgesinde yetişmiş, cesur bir pilot nesline liderlik eden ve yıllardır ayrı düştüğü kız kardeşi Mako Mori (Rinko Kikuchi) Jake'e babasının mirasına layık bir şekilde yaşaması için son bir şans verecektir. Yenik düşenler için adalet ararken tek umutları yok edici güçlere karşı dünya çapındaki bir isyanda bir araya gelmektir."

"Kayıp Prenses"

Haftanın animasyon filmleri arasında yer alan "Kayıp Prenses", bir büyücünün kaçırdığı Prenses Mila ile kaçırılan aşkını bulmaya çalışan ressam Ruslan'ın hikayesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Oleh Malamuzh'un oturduğu, Ukrayna yapımı filmde Nadiya Dorofeeva, Oleksiy Zavhorodniy ve Yevhen Malukha rol alıyor.

"Zat-ı Mahfuz"

Dram ve belgesel türündeki, Sedat Yetkin'in yazıp yönettiği "Zat-ı Mahfuz", Bitlis'te yaşamış Bediüzzaman Sait Nursi, İdrisi Bitlisi, Şems-i Bitlisi, Muştakbaba ve Şükr-i Bitlisi gibi şahsiyetlerin hayatlarını ele alıyor.

Belgesel filmde Beşir Öner, Talha Eyigün, Mehmet Demirtaş ve Bülent Akot oynuyor.