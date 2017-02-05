"Bu gerçekten bir kader oylaması olacak"

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, "Bu gerçekten bir kader oylaması olacak. Bugüne kadar 15 yıldır Türkiye'nin AK Parti ile elde etmiş olduğu kazanımların, bundan sonrası için kurumsallaştığı bir dönem olacak." dedi.

Yavilioğlu, Erzurum AK Parti teşkilatını ziyaret ederek, bir süre önce AK Parti İl Başkanlığı'na getirilen Mehmet Emin Öz'e hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Yavilioğlu, burada yaptığı açıklamada, kısa bir süre içerisinde bir halk oylaması olacağını söyledi.



Kendi partisinin bu oylamayı, referandum olarak değil de bir halk oylaması olarak kabul ettiğini belirten Yavilioğlu, "Oylanacak sistem Cumhurbaşkanlığı Sistemi değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için var gücümüzle hep birlikte çalışmaya başlayacağız. Meydanlara çıkacağız, 2 ay içerisinde 25 ilde konferansım olacak. Çalışmalarımızın ilkini Erzurum'dan başlatalım dedik. Hepimiz sahada olacağız." diye konuştu.



Yavilioğlu, alınacak oyun yüksekliği asla gayretlerinde bir eksikliğe sebep olmaması gerektiğini vurguladı. Onun için yüzde 1 oy bile kalsa onun peşine düşeceklerini belirten Yavilioğlu, şöyle konuştu:



"Erzurum bütün seçimlerde, Türkiye ortalamasını manen etkileyen bir şehir. Erzurum ortalaması, Türkiye ortalamasını manen etkiliyor. Niceliksel olarak da bir etkisi var. Onun için sağ partiler Erzurum'da duruma her zaman bakarlar. Çok gayret edeceğiz. Bu iki ay içerisinde her tarafa giderek çalışacağız. Başarılı bir kampanya ile inşallah liderimizin önderliğinde inşallah bu çalışmayı bitireceğiz. Bu gerçekten bir kader oylaması olacak. Bugüne kadar 15 yıldır Türkiye'nin AK Parti ile elde etmiş olduğu kazanımların, bundan sonrası için kurumsallaştığı bir dönem olacak."



Yavilioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçmişe dönük elde edilen bütün değer ve kazanımların, bundan sonrasına devredilmesi için önemli olduğunu ifade etti.



Ülkenin, 15 yıllık tek parti kazanımlarının bu sistemle gelecek nesillere aktarılacağının altını çizen Yavilioğlu, şöyle devam etti:



"Onun için biz ne bir kişinin kara kaşı kara gözü için çalışıyoruz ne bir kesim için ne azınlık bir yapı için çalışıyoruz ne de partimiz için çalışıyoruz. Biz Allah rızası için, devletin geleceği adına yapıyoruz. Bu sadece bizim ülkemizin geleceği de değil. Bizim ülkemize kaderiyle bağlanmış ülkeler var. Onların da gelecekleri için çok önemli. Dünya değişiyor, dünyada taşlar yerinden oynadı artık. Taşların oynamış olduğu bir döneme ya güçlü gireceğiz ya da geçmiş dönemlerde olduğu gibi gireceğiz."