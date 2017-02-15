Bu fosil üreme biyolojisinin tarihini yeniden yazıyor

Çin'de keşfedilen 250 milyon yıllık bir omurgalı kertenkele fosili, türün üreme tarzına dair varsayımları altüst eden yeni kanıtlar ortaya koydu.

Çin'de keşfedilen 250 milyon yıllık bir omurgalı kertenkele fosili, türün üreme tarzına dair varsayımları altüst eden yeni kanıtlar ortaya koydu.



Science Daily'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Çin, ABD, Avrupa ve Avustralya'dan paleontologlardan oluşan uluslararası araştırma ekibi, Çin'in güneydoğusundaki Luoping biyotasında karnında canlı bir embriyo taşıdığı anlaşılan bir "sunturlu-kafalı kertenkele" fosili keşfetti. Bilim adamları bunun önceden yalnızca yumurtlayarak ürediği düşünülen türün geçmişte canlı doğum yaptığının kanıtladığını ifade etti.



Canlı doğumun genelde memelilere özgü olduğunu, fakat bazen bazı yılan ve kertenkelelerde yavrularının ana rahminde yumurtadan çıktığı durumlara rastlandığını belirten bilim adamaları, fakat timsahlar, kuşlar, dinozorlar ve ptezorlar gibi kara omurgalılarının dahil olduğu "Archosauromorpha" familyasının yalnızca yumurtlayarak ürediğinin kabul edildiğini belirtti.



Yumurtlamanın bugüne dek biyolojide birçok türün ilkel üreme hali olarak görüldüğü vurgulayan araştırmacılar, özellikle canlıların denizden karaya çıkışını tasvir eden teorilerde kara sürüngenlerinin yumurtlama özelliğini, öncüleri olan amfibiyanlardan ve balıklardan aldığının yaygın olarak kabul edildiğinin altını çizdi.



Orta Triasik dönemde Çin'in güneyindeki sığ sularda yaşayan uzun boyunlu, omurgalı bir kertenkele türü olan "Archosauromorph"un canlı doğum yaptığını kanıtlayan fosil bulgusunun, suda yaşayan canlıların üreme biçimlerine dair anlayışı altüst ettiği vurgulandı.