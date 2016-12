Hesabı acımasızca sorulacak

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına dair, "Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısını gerçekleştirenlerin talimat aldıkları yerlerden ülkenin huzuru, birliği, beraberliği ve kardeşliğinin ortadan kaldırılması için ellerinden gelen her türlü ihaneti yapacağını belirterek, "Bunu siz de, ben de, hepimiz bekliyoruz. Tedbirimiz en yüksek noktadadır. Bunlara vereceğimiz ders de, bunların alacağı ders de elbetteki gerekli olduğu gibi yerine getirilecektir." dedi.



İstanbul'daki terör saldırısının ardından Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Soylu, bu mekanın bir taziye evi olduğunu söyledi.



Soylu, "Arkadaşlarımız, beraber oturduğumuz, sohbet ettiğimiz, ailelerimizi konuştuğumuz, geçmiş günleri yad ettiğimiz, kimimizin okul hatıralarını, kimimizin askerlik hatıralarını, kiminizin annenizin, babanızın size bir bayramda aldığını veya okula giderken söylediğini hep beraber paylaştığımız arkadaşlarımızı şehadete uğurlama günü. Bugün burada olmak istedim, sizlerle birlikte. Emniyet camiamızın çelik çekirdeği olan Çevik Kuvvet'le beraber olmak istedim." ifadelerini kullandı.



Zor bir coğrafyada yaşandığını dile getiren Soylu, egemenlik hakkını sarsmak isteyenlerin, bu hakkın muhafazasıyla görevlendirilen ve milletin gönlünde olan polise, askere, jandarma ve korucuya saldırarak ülkenin, milletin ve toprakların birlik ve beraberliğini, insanların birbirine olan sadakat ve bağlılığını zayıflatmaya çalıştığını kaydetti.



Evlatlarına, eşlerine, babalarına ve ailelerine veda edecek kahraman polislerin, saldırının yaşandığı yerden geçen masum sivil vatandaşların Allah'ın cenneti ve cemaliyle müşerref olacağını ifade eden Soylu, ölenlerin ardından okunan Fatiha ile "Biz sadece sana ibadet ederiz" denildiğini söyledi.



"Bizim teslim olduğumuz nokta burasıdır. Çünkü bu cennet vatanın bize niçin emanet edildiğini biliyoruz. Terör örgütleri maşalığını yaptıklarının ve maşalığını gerçekleştirdiklerinin talimatlarıyla hareket edecekler. Bizim görevimiz onları ebediyen bu coğrafyadan silmektir." diyen Soylu, zihinde bir saniye bile bunların bu coğrafyadan silinemeyeceğine dair en ufak bir tereddüdün söz konusu olmadığını vurguladı.



TEDBİRİMİZ EN YÜKSEK NOKTADADIR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:



"Ebediyete uğurlayacağımız kahramanlarımız, dün ebediyete uğurladıklarımız, bu memleketin topraklarına olan sadakatimiz ve anlayışımız bize bunu gerektirmektedir. Türkiye'nin her tarafında, Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar ülkenin her noktasında bunlarla mücadele eden ve bunları alt etmek için büyük bir çaba sarf eden evlatlarımız var, aynı sizler gibi. Kimisi eksi 25 derecede, kimisi eski 30 derecede ama orada bu ülke, bu vatan için aslında namusumuz için durmaktadırlar. Bu alçak ve namussuzlar talimat aldıkları yerlerden ülkenin huzuru, birliği, beraberliği ve kardeşliği için, onun ortadan kaldırılması için ellerinden gelen her türlü ihaneti yapacaklardır. Bunu siz de, ben de, hepimiz bekliyoruz. Tedbirimiz en yüksek noktadadır. Bunlara vereceğimiz ders de, bunların alacağı ders de elbetteki gerekli olduğu gibi yerine getirilecektir."



Bu mekanın bir taziye yeri olduğunu dile getiren Soylu, bir taraftan taziyeleri sunarken, bir taraftan şehitleri, evlatları, kahramanları uğurlarken gösterilecek vakarın, bir taraftan da bize emanet edilen büyük mücadele azminin muhafaza edileceğini anlattı.



Soylu, KCK, PKK, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin hiç birinin bu coğrafyada muvaffak olamayacağını belirterek, "Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Adım adım hedeflerimize ulaştığımız için bu alçak, hain ve terör örgütünün tükenişini, çaresizliğini ortaya koyan eylemi gerçekleştirdiler. Bunun farkındayız. Son 3 ayda, 15 Temmuz'dan, geçen yıl 24 Temmuz'dan sonra özellikle terörle mücadelede olağanüstü bir çaba içerisinde olan güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütüne, altını çizerek söylüyorum ki hareket kabiliyeti bırakmamak için elinden gelen bütün fedakarlığı ortaya koymaktadır. Bunu an be an, saat, gün ve bütün zaman itibarıyla takip ediyoruz." diye konuştu.



GERİ ADIM ATILMAYACAK



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiki sorumluluklarının cenazeleri uğurlamak olduğunu dile getirerek, bir taraftan da terörle olan mücadeleyi ve bunun muzafferiyetine ulaşmak için kararlılığı devam ettireceklerini kaydetti.



Milletin tam 40 yıldır ülkenin büyümesini ve huzurunu engellemeye çalışan, odakların maşası olan terör örgütünün tasfiyesini ve bu topraklardan tamamen bertaraf edilmesini beklediğini anlatan Soylu, bu noktada ulaşılacak en üst yerin şehadet makamı olduğunu dile getirdi.



Soylu, kendisi ve bütün arkadaşlarının büyük bir vuslatla bu makamı beklediklerini, hiçbir endişeleri olmadığını, geri adım atılmayacağını belirterek, Türkiye'yi bu alçak ve menfur saldırılarla, belki başka bir noktaya getirebileceğini aklından geçirenlere cevabın önümüzdeki günlerde çok açık ve net olacağını söyledi.



Bugün Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf edenler, Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da ellerini semaya açıp dua edenlerin, emniyet teşkilatının korunması ve muvaffak olması için dua ettiklerini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siz ve sizin kahraman mücadele arkadaşlarınız, şu an çok nettir, burada bugün yeni bir ruhla başlayacağız bu işe, yeni bir anlayışla. Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun, dışarıdakiler ve içeridekiler. Hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da kimsenin endişesi olmasın. Demokrasi ve hukuk devleti bizim rehberimizdir. Bundan hiç ayrılmadık ama sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere sığınarak, öbür taraftan birtakım dünya sözde hukuk adamlarına sığınarak, medyadaki o kendilerini savunanlara sığınarak mesafe alamayacaklarını herkesin bilmesini istiyoruz. Yolumuz, yapacaklarımız, ahdimiz, sözleşmemiz çok açıktır. Bütün bunlarla birlikte kararlılığımız da nettir. Muhakkak üzüleceğiz. Üzüntü insanlık içindir. Gözyaşı da dökeceğiz, biz insanız, göz yaşı da bizim içindir. Birbirimize sarılıp, birbirimize kenetleneceğiz. Bazen cümleler, kelimeler boğazımıza düğümlenecek. Ama bilmenizi istiyorum. Bin yıldır biz bu coğrafyadayız ve bin yıldır bizim bu coğrafyada egemenliğimizi sarsmak istiyorlar. Ancak biz kenetlenir, bir arada olur, birbirimizle omuz omuza verir mücadele edersek, bizim üzerimizde plan yapanlara niçin plan yapılmayacağını hem de en güzel şekilde gösteririz. Herkesin bir hesabı var ama Cenab-ı Allah'ın da hesabı var."



KORKU BİZE DEĞİLDİR



İçişleri Bakanı Soylu, bugün emniyet mensuplarıyla birlikte olmaya geldiğini anlatarak, "Yüzlerinize bakmaya, gözlerinizi anlamaya ve yeniden bu sözleşmeyi daha güçlü daha kuvvetli daha kudretli yapmaya, bu ahitleşmeyi yeniden burada, bu taziye evinde, hepimizin acısının en yüksek olduğu günde yeniden bu sözleşmenin altına hep birlikte adımızı, soyadımızı, inancımızı, kararlılığımızı atmaya geldim. Bu vesileyle yolunuz açıktır, yolumuz aydınlıktır. Bunları tükenişlerinde yok edeceğiz, hep birlikte yok edeceğiz. Her biriniz adım attığınızda milletimizin ve memleketimizin kahramanı olarak adım atıyorsunuz. Hepiniz adım attığınızda, şu vatandaşımız, şu güzel insanımız, şu aziz milletimiz, şu necip milletimiz sizi elbiseleriniz içinde boyunuzla posunuzla gördüğünde, inanın sizi öyle bir nazlıyor ki. O nazın içinde dua ediyor, o nazın içinde sizi kucaklıyor." dedi.



"Korku, ürkmek, geri adım atmak bize değildir, akıl, cesaret, adalet, şefkat bizedir ama milletimizin beklentilerini yerine getirmek de bizedir." diye konuşan Soylu, görevlerinin memleketin her santimetre karesini güven ve huzurla buluşturmak olduğunu, bu görevi yerine getireceklerinden aziz milletin ve bu toprakların, büyük medeniyetin hiçbir endişesi olmaması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de huzurun, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin teminatının kahraman emniyet mensupları olacağını dile getiren Soylu, "Yaralı olan arkadaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah aramıza gelecekler. Bir taraftan uğurladığımız şehitlerimizle, bir taraftan bu gazi kardeşlerimizle birlikte yarına güçlü, kuvvetli, kudretli ve hedeflerimizi bilen bir şekilde hep beraber yürüyeceğiz ve gideceğiz. Allah böyle acı günlerde milletimizi ve memleketimizi karşılaştırmasın. Bugün yepyeni bir ruhla ve yepyeni bir anlayışla yepyeni bir altına imza attığımız o birbirimizle mutabakat sağladığımız kararlılıkla beraber yürüyüşümüzü, memleketimizin, milletimizin ve medeniyetimizin hedeflerine doğru götüreceğiz. Milletimiz sizden çok şey bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA