Bu çiçeği koparmanın cezası 42 bin lira

Uşak'ta halkın "İtecik lalesi" diye adlandırdığı ve bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğini koparanlara 42 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA ekibiyle Kayaağıl köyü yakınlarındaki İtecik tepesinde bahar aylarında açan "Paeonia Peregrina" çiçeklerinin yer aldığı bölgede incelemelerde bulundu.



Bu yıl baharın yağışlı geçmesi nedeniyle, haziran ortalarına kadar çiçek açan şakayık türlerinin koruma altında olduğunu belirten Tekin, "Bu türün koparılması halinde 42 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak." diye konuştu.



Ekiplerin bölgede koruma kontrol görevini sürdürdüğünü aktaran Tekin, "Bu şakayık türünün sökülmesi, koparılması kesinlikle yasak. Bahar aylarında açan çiçekleri görmek isteyenler, buraya gelebilir." ifadesini kullandı.



Doğal yaşamın korunması için herkese görev düştüğünü vurgulayan Tekin, kırmızı renkleriyle güzel görüntü veren bu çiçeklerin koparılması yerine, doğa tutkunlarına bol bol fotoğraflarının çekilmesini tavsiye etti.