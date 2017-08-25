Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarması doğru değildir." dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



"BAYRAK DEĞİŞİMİ SÜRECİNİN BİR PARÇASI"



Ünal, Bazı AK Parti teşkilatlarındaki istifalara ilişkin, "Bu istifalar, AK Parti'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, yine 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarması doğru değildir." dedi.



"BAŞARILI OLMAYAN BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karavanda çekilen fotoğrafını değerlendiren Ünal, şöyle konuştu:



"Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Daha önceki yürüyüşle bir bağlantı kurulup önümüzdeki kurultaya dönük de bir algı düzenlemesi aslında. Dolayısıyla dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti ama başarılı bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görmüyorum. Çünkü adalet kurultayını bundan sonraki süreçte atlet kurultayıyla özdeşleştirmek de sanırım başarılı olmayan bir halkla ilişkiler faaliyetidir. "



"HALKTAN BİRİ OLAMAK DEMEK DEĞİLDİR"



Kılıçdaroğlu'nun fotoğranın, "halktan biri olmak" şeklinde değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:



"Burada Sayın Genel Başkanın atletle oturmasında herhangi bir sakınca söz konusu değil. Sakınca olarak gördüğümüz şey şudur, bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir, bu vatandaştan, halktan birisi olmak demek değildir. Vatandaştan, halktan birisi olmak demek, öncelikli olarak halkın yer sofrasına diz kırıp oturabilmektir, ayakkabıyla eve girmek demek değildir."



"ANORMAL OLAN INTERPOL'ÜN SERBEST BIRAKMASI"



Ünal, Erdoğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Türkiye'nin, bir adi suçluyla ilgili Interpol'e kırmızı bülten ile aranması yönünde talepte bulunması ve Interpol'ün de bu talebi değerlendirmesi son derece normal. Burada anormal olan, Merkel'in açıklamasından sonra Interpol'ün ilgili şahsı serbest bırakmasıdır."



"GERÇEK DARBECİLER YARGILANIYOR"



FETÖ'nün darbe girişimine dair devam eden yargı sürecinde aslolanın Türkiye'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması olduğuna dikkati çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslolan, Türkiye'nin 15 Temmuz'la hesaplaşması, Türk yargısının 15 Temmuz'la hesaplaşması, FETÖ'yü ve FETÖ'cüleri yargılamasıdır. Bu yargılamayı hakimlerimiz, savcılarımız gerektiği gibi yaparken, neden ısrarla anamuhalefet partisi hakimlerimizin, savcılarımızın 'siyasetten talimat aldığı' gibi absürt bir iddiayı sürekli ortaya atıyor? Neden anamuhalefet partisi ısrarla 'efendim gerçek darbeciler yargılanmıyor' gibi bir iddiayı ortaya atıyor? Gerçek darbeciler yargılanıyor. 15 Temmuz gecesi bunlar suçüstü yakalandılar ve şu anda Türk yargısına hesap veriyorlar."