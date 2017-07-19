Bu bir bayrak yarışıdır

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulundaki değişikliğe ilişkin, "Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir." dedi.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.



65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıklayan Yıldırım, yeni isimlerden oluşan Bakanlar Kurulunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



Söz konusu değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni görev alan bakanların da görev bayrağını devralacaklarını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti.



Bugüne kadar Bakanlar Kurulunda görev yapan ve bu değişiklikle görev almayan, görevine devam etmeyenlere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, yeni görev alanlara da başarılar diledi.



"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR, BİR KAN DEĞİŞİMİDİR"



Açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bu isimleri belirlenirken kriter ne oldu?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Bir bakarsınız bu konuşulmaz, değişiklik yapılır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, gerekli görüşmeleri, istişareleri yaptık. Bugün de yapılan bu değişikliği kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız, görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacaklar, hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside ve siyasette olan bir şeydir."



Yıldırım, görev dağılımına ilişkin bir soruya ise "Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla, hangi kurumlardan, hangi başbakan yardımcıları, kimin sorumlu olacağı konusu. Gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." karşılığını verdi.