"Bu alçaklığı asla unutmayacağız"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek nesillerin unutmaması için de her şeyi yapacağız." dedi.

İsviçre ve ABD'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından Zürih kantonuna bağlı Winterthur kentinde "15 Temmuz'u unutma, unutturma" anma programı düzenlendi.



Programa, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, İTT'ye bağlı dernek, federasyon ve cemiyetlere mensup çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve sela okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Saygılı, Türkiye'nin 15 Temmuz'da uçurumun kenarından döndüğünü belirtti.



O gece sokağa çıkan tüm vatandaşlara teşekkür eden Saygılı, "Zürih'deki vatandaşlarımız darbe girişimini duyduktan hemen sonra sokağa çıkarak dik durdu ve vatanlarının yanında oldu." dedi.



Saygılı, Avrupa'da bir yıldır darbe girişiminin "kurgu" olduğu yönündeki iddialara karşı artık sabırlarının kalmadığını ifade ederek, "O gece ben Ankara'daydım. Kesinlikle kurgu değildir, bu gerçek bir darbe girişimidir ve buna ben bizzat kendim şahidim." diye konuştu.



Programa katılan vatandaşlardan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü tüm İsviçrelilere anlatmalarını isteyen Saygılı, dünya demokrasi tarihinde 15 Temmuz direnişinin örneğinin olmadığını vurguladı.



İTT BÜLTENİ 300 BİN İSVİÇRELİYE ULAŞTI



Saygılı, İsviçre'deki vatandaşların artık FETÖ'nün gerçek yüzünü de görmeye başladığını dile getirerek, FETÖ'ye bağlı okulların ilgisizlikten kapanma noktasına geldiğine işaret etti.



Zürih Başkonsolosu İpekçi de 15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden farklı olarak "millete karşı yapılmış bir terör saldırısı" özelliği taşıdığını söyledi.



İTT Başkanı Levent Karaağaç da bugün 15 İsviçre gazetesinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin basın bülteni yayımlattıklarını ve 300 bin İsviçreliye ulaşmayı başardıklarını belirtti.



AA FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ



Bu arada programın düzenlendiği salonda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar sergilendi.



Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani, söz konusu fotoğrafları hafta boyunca Bern Büyükelçiliğinde de sergilediklerini vurgulayarak, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. AA fotoğraflarını çeşitli etkinliklerde sergilemeye devam edeceğiz." dedi.



Program sonundaTürkiye Beyazay Derneği İsviçre Şube Başkanı Suat Şahin, Büyükelçi Saygılı'ya, İTT Başkanı Levent Karaağaç da görev süresi gelecek aylarda sona erecek Basın Müşaviri Gani'ye plaket takdim etti.



NEW YORK



Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Konsolosluk'ta basın mensupları ile bir araya geldi.



Yalçın, Türk ve ülke basınından gazetecilerin katıldığı basın toplantısında, Türk demokrasisinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından organize edilen saldırıya maruz kaldığını anımsattı.



Ülkenin halen bu travmayı atlatmaya çalıştığını ifade eden Yalçın, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısının üzerinden bir yıl geçti." diye konuştu.



Darbe girişimine karşı halkın, siyasi liderlerin, medyanın, tüm toplum kesimlerinin birlikte mücadele verdiğini anlatan Yalçın, tüm Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüğüne sahip çıktığını vurguladı.



Yalçın, FETÖ'nün dünya genelinde 160 ülkede örgütlendiğini, bulunduğu ülkenin sistemini tesiri altına almak için tüm yöntemleri kullandığını kaydederek, bu eylemleri sırasında da kendisini insanlık ve Allah'a adamış bir örgüt gibi gösterdiğine dikkati çekti.



"YARGILAMALAR DEMOKRASİ VE HUKUK ÇERÇEVESİNDE SÜRÜYOR"



Darbe girişimi yargılamalarının hukuk içinde sürdüğünü de vurgulayan Yalçın, halen devam eden 78 dava olduğunu belirtti.



Yalçın, "Savcılar, darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğuna işaret eden sarsılmaz deliller ortaya koydu." dedi.



Mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde yürüttüklerini kaydeden Yalçın, "FETÖ ile hukuk kuralları ve demokrasi içinde mücadele etmeye kararlıyız. En büyük meşruiyet demokratik olandır." diye konuştu.



Yalçın, darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan olağanüstü halin de ulusal ve uluslararası hukuka uygun ve ölçülü olduğunu, insanların günlük yaşamlarına etki etmediğini söyledi.



"MAALESEF ABD İADE İÇİN ADIM ATMADI"



Başkonsolos Yalçın, FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin girişimlere de değinerek, FETÖ elebaşının hala Pennsylvania'da yaşadığını hatırlattı.



FETÖ'nün ABD'de 170 sözleşmeli (charter) okulu kontrol ettiğini ve bundan yıllık yaklaşık 730 milyon dolar gelir elde ettiğini anlatan Yalçın, "Bu terör örgütü liderinin ABD'de yaşamasının da ötesinde maalesef FETÖ, bunun farkında olmayan Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ediliyor. FETÖ, vize yasalarını istismar ederek binlerce üyesini ABD'ye getiriyor, bunlar da karşılık olarak maaşlarının bir kısmını FETÖ'ye aktarıyor." ifadelerini kullandı.



ABD'nin FETÖ'ye karşı adım atma konusunda yavaş hareket etmesini eleştiren Yalçın, "ABD bırakın Fetullah Gülen'i tutuklama ya da sınır dışı etmeyi, onun faaliyetlerine bile sınırlama getirmiyor." dedi.



Tüm dünyanın bu terör örgütüne karşı uyanık olması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bir yıl önce yaşananlar bu terör örgütünün dünya ve ABD için nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi. FETÖ, kendisini anlattığı üzere bir eğitim hareketi değil. FETÖ elebaşı Gülen'i barışçıl bir İslami dini önder olarak karakterize etmek büyük bir yanlıştır. Küresel olarak güç ve hakimiyet elde etmek arzusunda olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu kritik dönemde dostlarımızın destek ve cesaretlendirmesine ihtiyacımız var."



