Başbakan Yıldırım: Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz

Başbakan Yıldırım, "PKK, FETÖ örgütü bir an önce milletimizin başının belası olmaktan çıksın. Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.



Her şeyin daha güzel olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz devam etsin. Yeter ki ülkemize, milletimize, birliğimize musallat olan bölücü terör örgütleri PKK, FETÖ örgütü bir an önce milletimizin başının belası olmaktan çıksın. Birer birer bu alçak örgütlerin yaptıklarının hesabını soruyoruz." dedi.