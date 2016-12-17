"Bu alçaklar kaybetmeye mahkum"

Başbakan Binali Yıldırım, "İnsanlıktan nasibini almayan bu alçaklar kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Binali Yıldırım, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, ne olursa olsun, adı önemli değil, bunların hepsi katildir, bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür ve insanlığın ortak tehdididir, ortak düşmanıdır." dedi.



Yıldırım, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Bana dendi ki 'Efendim, bugün canlı bomba patladı, şehitlerimiz var, teröristler saldırı yaptı, Kahramanmaraş programını değiştirelim.' Değiştirmedik çünkü biz programımızı değiştirmeyeceğiz, terörün ekmeğine yağ sürmeyeceğiz." diye konuştu.



"Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için bu mücadele, tek kişi kalıncaya kadar devam edecek." şeklinde konuşan Yıldırım, "Sizlerin bu kararlı duruşu, hırsı, milletimizin feraseti bunların kirli oyunlarını bozmaya yeter. Hiçbir güç bizi gelecek hedeflerimizden, kutlu yolculuğumuzdan geri koyamaz. Türkiye, bu asil millet, bu mücadeleyi kazanacak. İnsanlıktan nasibini almayan bu alçaklar, kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.



"ANCAK PSUSU KURABİLİRLER AMA BU MİLLETİ ASLA YILDIRAMAZLAR"

Yıldırım, şöyle devam etti:



"Alçaklar, işte Maraş burada, işte ay yıldızlı bayrak burada. Ne zaman gelirseniz gelin, kiminle gelirseniz gelin Sütçü İmam'ın evlatları, bu milletin aziz evlatları hakkınızdan, topunuzdan, hepinizin hakkından gelmeye muktedirdir.. Kırsalda, dağda, bayırda güvenlik güçlerimizin karşına çıkamayanlar, alçaklar ancak pusu kurabilirler ama bu milleti asla yıldıramazlar."

Kaynak: AA