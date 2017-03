Bu abonelik can güvenliğiniz için önemli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz aboneliğinin tüketicinin üzerine alınmasının can güvenliği için önemli olduğunu bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK), yapılan yazılı açıklamada, kiracı ya da başkalarının, ev sahiplerinin aboneliğini kullanmaması gerektiği kaydedildi.



Hem faturalı hem de kartlı abonelikte bu durumun can güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, doğalgaz aboneliğinin tüketicinin üzerine alınmasının çok önemli olduğu ifade edildi.



Açıklamada, faturalı abonelikte kiraya verilmiş evlerde borcun ödenmemesi halinde söz konusu borcun ev sahibinin üzerinde olacağı vurgulanırken, "Oysa ev sahibi meskenini kiraya verdiği zaman aboneliğini de feshedeceğinden güvence bedelini geri alma hakkına sahiptir. En önemli nokta ise abonelik değişiminde iç tesisat sisteminin baştan aşağı dağıtım şirketi tarafından kontrol edilmesi ya da ettirilmesi zorunluluğu bulunmasına yöneliktir." denildi.



Doğalgaz tesisatında eksiklik olması durumunda can güvenliği için bu eksikliğin giderilmesinin gerektiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kiracının da doğalgaz aboneliğini üzerine alması şarttır. Aksi durum usulsüz kullanım olarak yasal müeyyide gerekir. Bu şekilde kullanım 'usulsüz kullanım' olup KDV hariç 90 lira cezası var. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Kartlı abonelikte ise ev sahibi kartı kiracısına ya da evi sattığı yeni kişiye teslim etse de aboneliği hala üzerinde olduğu için sayacın eksik-hatalı ölçüm yapması halinde sorumlu olur. Bu nedenle kiracının ya da evi satın alan kişinin aboneliği üzerine almak için başvurması şarttır. Yine iç tesisatın kontrol edilmesi can güvenliği için önemli bir zorunluluktur. Ayrıca kartlı aboneliklerde de bu şekilde kullanım usulsüz kullanım olup KDV hariç 90 lira cezası var. Dağıtım şirketi tespit etmeden önce tüketici başvurup aboneliğini yaptırırsa herhangi bir ceza uygulanmaz. Vatandaşlarımız bir evden taşınırken, bir evi satarken veya kiraya verirken mutlaka üzerinizdeki aboneliği feshetmelidir."