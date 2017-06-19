BTK'dan 'katma değerli servis' mağduriyetine fren

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca, tüketicilerin internette gezinirken istek dışı abone olduğu "katma değerli servisler"le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla onay zorunluluğu getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), tüketicilerin internette gezinirken talep ve onayı olmaksızın istek dışı aboneliğinin gerçekleştirildiği "katma değerli servisler"le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla onay zorunluluğu getirildi. Konuya ilişkin karar 30 Haziran'dan itibaren uygulanacak.



Tüketicilerden çok sayıda şikayetin geldiği katma değerli servislere abonelikler konusunda BTK'ce usul ve esas çalışması yapıldı.



Abonesi olunan işletmecinin faturasına yansıyan tüm katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan düzenlemeyle tüketici onayı olmaksızın bu ürünlerin satın alınmasının önüne geçildi.



Hazırlanan düzenlemeye göre, Web, Wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin bilgilendirme sonrası belirlenen usullerle aboneden onay alınması sağlanacak.



Ayrıca, üçüncü taraflarca sunulan hizmetlerde yaşanan sorunlarda tüketicilerin şikayetini ileteceği bir muhatap bulamamasının da önüne geçmek için hizmet ücretinin tahsilatına aracılık eden işletmeciye sorumluluk yükleniyor.



Tüketicilerin cep telefonlarına gelen reklam sayfasını veya mesajını hizmeti satın almadan kapatamadığı yönündeki şikayetleri üzerine bu konuyla ilgili de düzenleme yapıldı. Tüketicilerin, hizmeti satın almak istemediğini kolayca iletebilmesine yönelik işletmeciye yükümlülük getirildi.



Abonenin hattının katma değerli hizmetlere açılıp kapatılmasına yönelik talebi işletmeciler tarafından kayıt altına alınacak.



Katma değerli hizmetlerle ilgili sorunları büyük ölçüde çözeceği belirtilen düzenleme, 30 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.



ALDATICI VE YANILTICI İFADELERE YER YOK



Abonelik veya tekil içerik satın alınması sürecinde ve hizmetin sunumunda tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı ifadelere yer verilemeyecek. Hizmet koşullarına ve hizmet karşılığında alınacak ücrete ilişkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak ve dikkatini çekecek şekilde sunulacak.



ABONELİK İPTALİ ÜCRETSİZ OLACAK



Katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal talepleri, en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirilecek. Bu hizmetlere ilişkin abonelik işlemlerinde ve tekil içerik satın alınması sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemler ücretsiz sağlanacak.