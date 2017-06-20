-
Belçika basınından birlik mesajı! 'Suriye gibi olduk' diyen yok! Belçika, Brüksel'de yaşanan terör saldırıları ile sarsılırken, ülke medyası, birlik ve beraberlik... Dünya
Belçika'dan Erdoğan'ın sözleri sonrası flaş açıklama Belçika'dan, Türkiye'nin sınır dışı ettiği Brüksel'deki saldırıyı gerçekleştirenlerden İbrahim el... Gündem
Türkiye'nin uyarısı dikkate alınmadı! Facia göz göre göre geldi İbrahim EL Bakraoui’nin geçtiğimiz yıl Suriye’ye gitmek üzereyken Türkiye’de gözaltına alındığı ve... Gündem
Can Baydarol "Radikal sol güçlenecek, İslamofobi artacak!" Belçika'nın Başkenti Brüksel'de yaşanan saldırılar terörün acımasız yüzünü bir kez daha gözler... Gündem
Son Dakika!
- Brüksel tren istasyonunda patlama- 22:47
- Bayramda köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak- 22:03
- Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır- 21:53
- ABD, İran'ın İHA'sını vurdu- 18:05
- Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı- 17:26
- Anayasa Mahkemesinden darbe sanığına ret- 13:55
- Maltepe 2. Zırhlı Tugay iddianamesi hazır- 13:32
- Belediye fırınından teröristlere ekmek gönderilmiş- 12:05
- Ağbal'dan yeniden yapılandırma için son çağrı- 11:29
- MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı- 10:48
20 Haziran 2017 22:47 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 22:55
Brüksel Merkez Tren İstasyonu’nda üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir kişi etkisiz hale getirildi.
Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap
- Günün gazete manşetleri
- 15 Temmuz Şehitler Abidesi inşa ediliyor
- Belediye fırınından teröristlere ekmek gönderilmiş
- Askeri konvoya roketatarlı saldırı: 1 şehit, 6 yaralı
- MHP'nin olağanüstü genel kurulu ile ilgili karar çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk televizyonuna konuştu
- Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu
- Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz
- Katar'a 90 uçak gönderdik
- Türkiye karşıtı kampanya yürüten bazı çevrelerin olduğunu biliyoruz