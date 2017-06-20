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20 Haziran 2017 22:47 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 22:55

Brüksel tren istasyonunda patlama

Brüksel'deki merkez tren istasyonunda patlama ve silah sesleri duyuldu.

Brüksel tren istasyonunda patlama

Brüksel Merkez Tren İstasyonu’nda üzerinde patlayıcı olduğu iddia edilen bir kişi etkisiz hale getirildi.

Etiketler: tren istasyonupatlamabrüksel


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