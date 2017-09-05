BRICS Liderler Zirvesi

Çin Devlet Başkanı Şi, zirve kapsamında yapılan diyalog toplantısının, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğini artıracağından emin olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gelişmekte olan ülkelerin dünyanın zorlu koşullarına karşı dayanışma ve işbirliği içinde olmasını istedi.



Ülkenin Şiamın kentinde düzenlenen ve 3 binden fazla basın mensubunun takip ettiği BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin,Güney Afrika) Liderler Zirvesi çerçevesinde "Gelişmekte olan Ülkeler ve Yükselen Pazar Ekonomileri Diyalog Toplantısı" Çin Devlet Başkanı Şi, başkanlığında toplandı.



Şi, toplantıya katılan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve BRICS Plus kapsamında davet edilen Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’a hitap etti.



Liderler, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.



Diyalog toplantısında yaptığı konuşmada gelişmekte olan ülkeler ve yükselen pazar ekonomileri arasındaki dayanışma ve işbirliğini artıracağından emin olduğunu söyleyen Çin Devlet Başkanı Şi, gelişmekte olan ülkelerin dünyanın zorlu koşullarına karşı dayanışma işbirliği içinde olması gerektiğine dikkati çekti.



Şi, konuşmasında küresel ekonomiye işaret ederek, dünya ekonomisini açık ve kapsayıcı nitelikte olmasını beklediklerini aktardı. Şi, ekonominin kapsayıcı bir şekilde küreselleşmesi için çoklu ticaret sistemini desteklenmesi, ticari korumacılığa çıkılması gerektiğini vurguladı.



Şi, Pekin yönetiminin gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hedeflerine yardımcı olmak için Çin-Birleşmiş Milletler (BM) Barış ve Kalkınma Fonu, Güney -Güney İşbirliği Yardım Fonu gibi fonları teşvik ettiğini belirterek, Güney- Güney İş birliği Yardım Fonu’na ülkesinin 500 milyon dolar tahsis edeceğini ifade etti.



Şi, ayrıca deneyim ve bilgi paylaşımını artırmak için, gelişmekte olan ülkelerden 40 bin kişiye Çin’de eğitim verileceğini kaydetti.



Çin Devlet Başkanı Şi, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.