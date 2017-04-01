Brezilya'da sosyal güvenlik reformu protestosu

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer hükümetinin önerdiği yeni sosyal güvenlik reformuna ve dış kaynak kullanımına karşı Sao Paulo'daki Avenida Paulista'da çeşitli sendika ve organizasyon üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer hükümetinin önerdiği yeni sosyal güvenlik reformuna ve dış kaynak kullanımına karşı Sao Paulo'daki Avenida Paulista'da çeşitli sendika ve organizasyon üyeleri protesto gösterisi düzenledi. Protestolara yol açan yeni sosyal güvenlik reformu erkeklerde 60, kadınlarda 55 olan emeklilik yaşının herkes için 65 yaşına çıkarılmasını öngörüyor.