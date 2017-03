Brezilya’da bozuk et skandalı

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından olan Brezilya’da, 21 et üreticisi şirket, bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapmak, etlere kimyasal madde ve su karıştırma nedeniyle soruşturulurken 3 şirkete de üretim yasağı geldi.

Brezilya Federal Polisi, 30'a yakın et üreticisi firmanın satılan etlerin son kullanma tarihlerinde hile yaptığını bildirdi.



Firmaların, tarihi geçmiş etlerdeki kötü koku ve görüntüyü gizlemek için potansiyel kanserojen madde olan askorbik asit kullandıklarını söyleyen polis, ayrıca ağırlığını arttırmak için etlere su enjekte edildiğini ve sosis yapımında kağıt kullanıldığını belirtti.



Marketlerdeki etlerin de Tarım Bakanlığı müfettişlerine para ve kutularca et rüşvet verilerek incelemelerden geçtiği ve satışa sunulduğu kaydedildi. Federal Polis, ödenen rüşvetlerin politikacılara gittiğini ifade etti.



Bozuk et skandalı kapsamında polisinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 36 kişiyi tutuklanırken Federal yargı, soruşturma altındaki 46 kişinin banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyar Brezilya realini (1,2 milyar lira) bloke etti.



Davaya adı karışan politikacılardan 27 Şubat'ta göreve gelen Adalet Bakanı Osmar Serraglio'nun henüz bakan olmadığı dönemde, suç şebekesinin lideri tarım savcısı Daniel Golçalves Filho ile konuşmalarının federal polisin takibine takıldığı aktarıldı. Bakan Serraglio hakkında ses kayıtları dışında henüz somut bir delil bulunamadı.



- AB, ET İTHALATINA DEVAM ETMEK İÇİN BREZİLYA’DAN AÇIKLAMA TALEP ETTİ



Bozuk et operasyonlarının başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) et ithalatına devam etmek için Brezilya’dan soruşturmanın kapsamı ve bozuk etlerin yurt dışına gönderilip gönderilmediği hakkında açıklama istedi.



AB dışında Brezilya’dan et ithal eden ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Malezya da Brezilya’dan açıklama talep etti.



Yurt dışından gelen bu taleplerden sonra Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Tarım Bakanı Blairo Borges Maggi ile operasyonların sonucunu ele almak için Başkanlık Sarayında bir araya geldi.



Sorunun tek seferlik olduğunun altını çizen Tarım Bakanlığı yetkilileri, Brezilya’daki 5 bin üreticiden sadece yirmi birinin soruşturma altında olduğunu ve 3 üreticinin yasaklandığını bildirdi.



Tarım Bakanlığı Yönetici Sekreteri Eumar Novacki da Bakanlığın operasyonlara destek verdiğini ancak polisin bir defaya mahsus bir soruna karşı büyük alarm verdiğini söyledi. Federal Polis ise bu açıklamaya yorum yapmadı.



Operasyonların başlamasından sonra Brezilya’nın en büyük et üreticilerinden olan JBS’nin hisseleri yüzde 10,6 düşerken diğer büyük üretici BRF'nin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybetti.