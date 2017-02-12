Brezilya'da bazı askeri polisler göreve döndü

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde devam eden askeri polis grevinde, 600 askeri polisin komutanların çağrısına uyarak göreve döndüğü bildirildi.

Espirito Santos askeri polis yetkilileri, maaş artışı talebiyle sekiz gündür devam eden grevde 5 belediyedeki 600 askeri polisin, komutanlarının çağrısını dikkate alarak görevlerine başladığını açıkladı. Ancak göreve dönen polislerin izinde, tatilde veya birliklerinden üniformaları olmadan ayrılan askerler olduğu görüldü.



Eyalete giden devlet bakanlarının göreve dönme çağrısı ve Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot'un isyanın federal suç olarak kabul edilebileceğini duyurmasından saatler sonra izinde ve tatilde olan askerler üniformalarıyla, kışlalarından üniformaları olmadan ayrılan askerler ise sivil olarak sokaklara döndüler.



Yaklaşık 50 kadar üniformasız askeri polis, dün yerel saatle akşamüstü Espirito Santos'un Vitoria kent merkezindeki Oito Parkı'na geldi ancak üniformaları olmadan etkili bir şekilde çalışamadı. Aynı bölgeye kısa bir süre sonra gelen 20 üniformalı askeri polis memuru ise Vitoria Ticaret Merkezi'nin etrafında hemen devriye gezmeye başladı.



Yetkililer, isyana katılmayan veya ayrılmak isteyen 70 askeri polisin merkez kışladan helikopterlerle taşındıklarını ancak kışlalardan ayrılan askeri polislerin kışlalara geri dönemeyeceğini belirtti.



Maaş artışı talebiyle greve gidildiği 4 Şubat'tan bu yana 137 kişinin öldürüldüğü Espirito Santos'ta yaklaşık 10 bin askeri polis gücü bulunuyor.



Eyalet ve ulusal hükümet yetkililerinin, grevin sona erdirilmesine ilişkin son günlerdeki sert açıklamalarına rağmen askeri polis yakınları, askeri kışlaların önünden ayrılmayacaklarını ve hareketin devam edeceğini duyurdu.



Espirito Santos eyalet yönetimi ile 4 askeri polis derneği eylemin sona erdirilmesi için cuma günü anlaşmaya varmış ancak eylem askeri polislerin yakınları tarafından sürdürülüyor. Protestoyu kendilerinin yaptığını söyleyerek devam ettiren yakınları, askeri polislerin kışlalarından çıkmalarına izin vermiyor.



Ülkede geçen yıl yapılan askeri polis grevleri sonrasında ulusal meclisten çıkan af yasasıyla askeri polisler herhangi bir ceza almamışlardı. Ancak Başkanlık Sarayı ile Ulusal Kongre İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Imbassahy, geçici Adalet Bakanı Jose Levi de Amaral ve Savunma Bakanı Raul Jungmann'ın yanı sıra bazı yetkililerle dün askeri polislerin grevini incelemek için geldiği eyalette, isyancı askeri polislerin affedilmesi yönünde siyasi bir değişiklik ihtimali olmadığını açıklamıştı. Muhtemel bir affa inanan herkesin aldatıldığını belirten Imbassahy, "İsyancılara af çıkartmak için Ulusal Kongredeki af hattında her türlü inisiyatif hakkına sahip olduklarını düşünenlere Devlet Başkanı Michel Temer'in siyasi tabanından destek alma ihtimalleri olmadığını belirtmek isterim." demişti.



Brezilya yasalarına göre polislerin greve gitme veya iş durdurma hakları bulunmuyor. Askeri polislerin 703'ü hakkında isyan suçlamasıyla dava süreci başlatılırken, suçlu bulunmaları halinde 8 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekler. Askeri polisler, bu nedenle aileleri vasıtasıyla greve gidiyor. Yakınları, askeri polislerin maaşlarının tekrar düzenlenmesini, yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.



Güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden olan grev süresince Espirito Santos'ta 137 cinayet işlendi, okullar, sağlık birimleri ve iş yerleri kapatıldı. Eyalette 8 günde 500 yüzden fazla araba hırsızlığı ve birçok yağmalama vakası yaşandı.