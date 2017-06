Brezilya'da AVM'deki "fuar"da Türk ürünlerine ilgi

Sao Paulo'daki bir ay süreli etkinlikte Kapalıçarşı ürünleri, el dokuması halı ve kilimler, kandil, çini ve porselen gibi eşyalar sergileniyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir grup Türk esnaf tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında satışa sunulan ürünler ilgi görüyor.



Sao Paulo'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Expo Türkiye"de bazı Türk ürünleri sergileniyor. Etkinliği düzenleyen Kapalıçarşı esnafı aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Esnaf İbrahim Zamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun süresinin yaklaşık bir ay olduğunu bildirdi.



Zamur, "Bu fuar zarfı içinde kendi Türk ürünlerimizi, Kapalıçarşı ürünlerini, el dokuması halılarımızı, kilimlerimizi, kandillerimizi, Kütahya çini ve porselenlerini sergilemekteyiz." dedi.



Esnaf Tahsin Cansiz de bu tür organizasyonlardaki tanıtımların daha iyi sonuç verdiğini söyledi.



Ülke tanıtımının önemine değinen Cansiz, "Biz nasıl burada Brezilya'da ülkemizi bu şekilde tanıtabiliyorsak, Avrupa'da, Asya'da, Uzakdoğu'da olsun her tarafta ülkemizi tanıtabilmek için her türlü fırsat elimizde var. Sanatımız var, ürünümüz var, çenemiz var. Bu bizim için her şeyden daha önemli." diye konuştu.