Brezilya polisinden Devlet Başkanı Temer'e 84 soru

Temer'in, hakkındaki pasif yolsuzluk ve adaletin engellenmesi şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında polisin gönderdiği soruları yanıtlamama hakkı bulunuyor.

Brezilya federal polisi, pasif yolsuzluk ve adaletin engellenmesi şüphesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında Brezilya Devlet BaşkanI Michel Temer'e 84 soru gönderdi.



Yerel basına göre, federal polisin Başkan Temer'e yanıtlaması için gönderdiği soruların çoğunluğu dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketinin sahiplerinden Joesley Batista ile yaptığı görüşme ve ilişkilerini içeriyor.



Temer'in sorularını yanıtlaması için bugün yerel saatle 16.30'a kadar süresi bulunuyor ancak davaya bakan federal yüksek mahkeme yargıçlarından Luiz Edson Fachin, Devlet Başkanı Temer'in soruları cevaplamaya mecbur olmadığını açıkladı.



Federal Yüksek Mahkeme yargıçları, Başkan Temer'in soruları cevaplama süresinin dolmasından 2,5 saat sonra 2014 başkanlık seçimlerini kazanan Dilma-Temer ittifakının iptali için oylama yapacak. Oylama sonucuna göre, eski Başkan Dilma Rousseff'in siyasi hakları kaybedebileceği, Temer'in de görevinden alınabileceği belirtiliyor.



Joesley Batista federal başsavcılığa yolsuzluk operasyonları kapsamında verdiği ifadede Temer ile 7 Mart gecesi, hapiste bulunan eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha'nın sessizliğinin satın alınmasının garantiye alınması için görüştüğünü iddia etmişti. Batista, başsavcılığa bu görüşmenin olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı sunmuştu. Bu gizli ses kaydının basına sızmasından sonra Federal Yüksek Mahkeme, Başkan Michel Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.



Batista'nın iddialarında Temer'in para transferindeki aracısı olarak yer alan eski federal milletvekili Loures, geçen cumartesi günü Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Luiz Edson Fachin'in kararı ile tutuklanmıştı.