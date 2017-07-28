Brexit’te geçiş süreci 2022 yılında sona ermeli

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına ilişkin olarak uygulanacak olası bir geçiş sürecinin 2022 yılında sona ermesi gerektiğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Hammond, İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinde olası bir geçiş sürecinin uygulanması konusunda mutabık kalınması halinde, bu sürecin 2022 yılında yapılacak genel seçim öncesinde sona ermesi gerektiğini belirtti.



Hammond, İngiltere ve AB arasında ekonomik ilişkilerin her zamanki normal seyrinde devam etmesi gerektiğini belirterek, “29 Mart 2019 tarihinde İngiltere kademeli olarak AB ile yeni bir ilişkiye doğru ilerlerken, birçok şey şimdikine benzer görünümde olacak.” ifadesini kullandı.



İngiltere’de sıklıkla gündeme gelen olası bir “geçiş sürecinin” uygulanmasına ilişkin olarak Hammond, “Size net bir tarih veremem. Bunu henüz görüşmedik. Fakat süreç gerekli uygulamaların yürürlüğe konulmasına dair teknik değerlendirmelerle belirlenecek. Bazıları bir yıl, bazıları iki, belki üç yıl diyor. Fakat genel anlamda sürecin 2022 yılının haziran ayından önce bitirilmesi yönünde geniş kapsamlı bir uzlaşma var.” değerlendirmesinde bulundu.



Dün İngiltere’nin Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ise ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında iş gücünün serbest dolaşımının 2019 yılında sona ereceğini söylemişti.



İngiliz hükümeti bu yılın mart ayında AB üyeliğinden resmen çıkış sürecini başlatan 50. maddeyi yürürlüğe sokarak, üyeliğin son bulması için iki yıllık süreci resmen başlatmıştı.



İngiltere’de bütün konuların içeren kapsamlı bir anlaşmanın bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde, yeni normale uyum sağlanması için olası bir geçiş-uyum anlaşmasının uygulanması, bu şekilde iş dünyasının çıkarlarının korunması hedefleniyor.