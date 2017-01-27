Brexit yasa tasarısı İngiliz parlamentosuna sunuldu

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak olan 50. maddenin işletilmesi yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.



Anayasa Mahkemesinin 50. maddenin işletilmesi yetkisinin parlamentoda olduğuna hükmetmesinin ardından harekete geçen İngiliz hükümeti, yetkinin kendisine devredilmesini öngören 2 maddelik bir yasa tasarısı hazırladı.



TASARI KABUL EDİLİRSE SÜREÇ RESMEN BAŞLAYACAK



Parlamentoya sunulan tasarının kabul edilmesi halinde hükümet, Brexit sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işletebilecek.



Başabakan Theresa May, milletvekillerinin talebi üzerine yasa tasarısının oylanması öncesinde hükümetin Brexit stratejisinin de resmi bir rapora dönüştürülerek parlamentoya sunulacağını açıklamıştı.



"Avrupa Birliği Yasası 2017" olarak da adlandırılan Brexit yasa tasarısı, söz konusu raporun parlamentoda tartışılmasının ardından oya sunulacak.



İngiliz hükümeti 50. maddeyi mart sonunda devreye almayı planlıyordu. Sürecin resmen başlamasını takip eden 2 yılın sonunda ülke AB’den ayrılmış olacak.