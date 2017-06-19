Brexit sonrası Fransız vatandaşlığına başvuru patlaması

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrası Fransız vatandaşlığına geçmek için başvuran İngilizlerin sayısında yüzde 254 artış olduğu ortaya çıktı.

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 23 Haziran'da yapılan Brexit halk oylamasından sonra Fransız vatandaşı olmak için dosya hazırlayıp başvuran İngiliz sayısı bin 363 olarak kaydedildi.



Bu sayının 2015'te 385 olduğunu aktaran gazete, bir yıl içerisinde yüzde 254 oranında artış meydana geldiğine dikkati çekti.



Gazete, Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere dayanarak Fransa'da 150 ila 400 bin arasında İngiliz vatandaşının yaşadığının altını çizdi. Buna göre verilen rakamlar çok küçük bir bölüme karşılık gelse de ayrılık kararından sonraki ani artışı göz önüne sermesi açısından önemli olduğu belirtildi.



Haberde, ayrıca 2017 yılı rakamlarının henüz belli olmadığı fakat valilikler ve ilgili kurumlardan alınan ön bilgilerin, Fransız vatandaşlığına geçme başvurusu yapan İngiliz sayısında patlama yaşandığı yönünde olduğu iddia edildi.



Fransa'daki artışın sıradan bir gelişme olduğuna dikkati çeken Le Monde, geçen hafta açıklanan rakamları örnek göstererek, Almanya'da bu artışın yüzde 361 oranında gerçekleştiğini yazdı.



İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakereleri Brüksel'de bugün başladı.



İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.