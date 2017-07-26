Brent petrol 50 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı ABD'den gelen haftalık petrol stok verilerindeki düşüşün ardından 50,70 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,61 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 50,89 doları görmüştü. Bu sabah 50,59 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.22 itibarıyla yüzde 0,17 artarak 50,70 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,49 dolardan alıcı buldu.



Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarının beklenenden düşük gelmesinin, fiyatlarda yukarı yönlü hareketleri desteklediğini bildirdi.



Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan verilere göre, petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10,23 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalması yönündeydi.



Küresel piyasalarda bugün, ABD haziran ayı yeni konut satışları ve ABD Fed faiz kararı takip edilecek.



Brent petrolde teknik olarak 50,65 ile 50,76 dolar aralığının direnç, 50,43 ile 50,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.