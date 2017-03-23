Brandenburg Kapısı İngiltere bayrağının renklerine büründü
Almanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısına tepkisini başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı İngiltere bayrağının renkleriyle ışıklandırarak gösterdi.
Almanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısına tepkisini başkent Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) İngiltere bayrağının renkleriyle ışıklandırarak gösterdi.
Berlin Eyalet Hükümeti, İngiltere halkıyla dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla söz konusu meydanda bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nı İngiltere bayraklarının renkleriyle ışıklandırdı.
Kapı aydınlatıldığı sırada çok sayıda kişi Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu Pariser Meydanı’nda toplandı.
Burada üzüntülerini dile getirenler Brandenburg kapısının yanına önüne çiçek bıraktı.