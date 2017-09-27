Braga, Başakşehir maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Portekiz'in Braga takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abel Ferreira yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.



Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.



Braga'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.