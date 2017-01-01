Bozdağ'dan sosyal medya provakatörlerine uyarı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırılarının ardından sosyal medyadan yapılan yorum ve paylaşımlar konusunda vatandaşları uyardı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemlerinin suç olduğunu vurgulayarak, cumhuriyet savcılarının görevinin suçları soruşturmak ve deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmak olduğunu belirtti.



Bozdağ, Twitter hesabında, terör saldırılarının ardından yapılan yorum ve paylaşımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla... Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır."