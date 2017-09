Bozdağ'dan CHP'ye ihanet eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı İHA'larla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası'ndaki 11. Dönem Pancar Alım Kampanyası açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her türlü aleyhte yapılan çalışmaya, karalama kampanyalarına, kirli operasyonlara rağmen bölgesinde huzur, güven, istikrar adası olduğunu ve ekonomisinin her türlü olumsuzluklara karşı dirençli, güçlü kaldığını vurguladı.



Turizmi baltalamak için her şeyin yapıldığını ancak turizmde patlama olduğunu dile getiren Bozdağ, durumun daha da iyiye gideceğini ifade etti.



Bozdağ, teröriste, terör örgütlerine, teröre, görünür görünmez şekilde ama herkesin malumu olacak biçimde onca destek verildiğini ancak Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlı biçimde devam ettiğini belirterek, "Dağında, taşında, ovasında, ininde, yuvasında, neresinde olursa olsun terör örgütlerinin başına çökmeye ve onlara yaptıkları ihanetin hesabını sormaya devam ediyoruz ve terörün kökünü kazıyana kadar da bu mücadele sürecek. Yazı kışı demeden sürecek. Kim ne tür destek verirse versin, gizli açık ne tür kodlamayı yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik güçlerinin nefeslerini onlar her an ensesinde hissedecekler. Bulundukları yerde tespit edilecek ve gereken müdahale yapılacaktır ve yapılıyor da bugüne kadar yapılanlar da ortada, o yüzden herkes bir yerden bağırıyor." diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Bozdağ, şöyle devam etti:



"Bir milletvekili İHA'larla yapılan mücadeleyi kınıyor ve bunu 'alçaklık' olarak nitelendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili, Mecliste toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle teröristlerle yaptığı mücadeleyi 'alçaklık' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor. Ya sen kimden yanasın, PKK'dan yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti devletinden yana mısın? Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı görevlisin yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi? Ama bakın oluyor. Bu partinin Genel Başkanı çıkıp da bu milletvekiline 'Sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin' diye ona 'Seni gidi densiz' diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu? 'Hükümet zarar görsün' diye herkesle omuz omuza yürümeyi şiar edenler sonunda milletine ve devletine ihanet noktasına geldiklerini farkına varamıyor.



Adamlar 'hükümet zarar görsün' diye FETÖ'cüler saldırıyor omuz omuza aynı, PKK saldırıyor omuz omuza aynı, Türkiye aleyhine uluslararası güçler konuşuyor, aynı şekilde onlar da beraber laflar söylüyorlar. Nedir maksat, hükümet zarar görecek burada. Yahu sadece hükümet zarar görmüyor, devlet zarar görüyor, millet zarar görüyor, sen zarar görüyorsun, biz zarar görüyoruz, Türkiye zarar görüyor ama bunun ayrımını yapamıyorlar, yapmıyorlar belki de. Gözlerini hırs öylesine köreltmiş ama buradan söylüyorum kim terör örgütleriyle Türkiye'nin düşmanlarıyla bu milletin düşmanlarıyla aynı hedefe koşarsa aynı hedefe giderse bu millet, onu o hedeften döndürmeyi çok iyi bilir, bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapacak."