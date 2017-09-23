Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu referandum, tekrarsız bir şekilde bir daha tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir."" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının bütün boyutlarıyla ele alınarak, değerlendirildiğini söyleyen Bozdağ, alınabilecek her türlü tedbirin masaya yatırıldığını ve bu konularda neler yapılabileceği geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek Bakanlar Kurulu'na bazı tavsiyelerde bulunulduğunu bildirdi.



Bakanlar Kurulu'nda da MGK'daki değerlendirmeleri ve alınan tavsiyeleri gözeterek referandumun bütün yönleriyle değerlendirildiğini belirten Bozdağ, "Bütün opsiyonlar masaya konulmuştur. Referandumun olması halinde Türkiye ne tür tedbirler alacaktır, bu tedbirleri hangi takvim içerisinde uygulamaya konacaktır, bunlar bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir." dedi.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu referandum, gayri meşru, kabul edilemez bir referandumdur. Türkiye bu konudaki tavrını baştan beri net ve açık bir şekilde koymuştur. Bu referandum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenliğine doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak'ın toprak bütünlüğüne ve milli birliğine, egemenliğine dönük de doğrudan bir tehdittir."



Referandumun bölgedeki huzursuzluğu artıracağını, istikrarsızlığı daha da çoğaltacağını ve barış ortamını daha da bozacağını anlatan Bozdağ, pek çok güvenlik riskleri ve öngörülemeyen sonuçları ortaya çıkarabileceğini ifade etti.



Referandum kararını alanların yaptıkları hesapların büyük bir kısmının onların hesap ettiğinin dışında kendilerine daha büyük bir sıkıntı ve problem olarak dönebileceğini vurgulayan Bozdağ, "Bazı sorunlarını çözmek için bu adımı attığını söyleyenler, yarın çözemeyeceği daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir." diye konuştu.



"AKLI SELİM İLE HAREKET EDİN"



Bölgede ihtilaflı konuların bulunduğunu ve bugüne kadar çözüme kavuşturulmadığını belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Musul ve Kerkük üzerindeki tartışmalar henüz netliğe kavuşturulmamıştır. O nedenle tartışmalı bölgelerin referanduma dahil edilmesi de ayrıca vahim bir hata, büyük bir yanlışlıktır. O nedenle biz Türkiye olarak son bir kez daha Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çağrıda bulunuyoruz, aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin, referandumu iptal edin. Hem bölgesel yönetimin hem bölgede yaşayanların hem de bölgenin hayrına olan referandumu iptal etmektir."



"TÜRKİYE REFERANDUMUN ERTELENMESİNE DE KARŞIDIR"



Referandumun iptali için vaktin henüz geçmediğini, bu süre içerisinde referandumun iptal edilebileceğini dile getiren Bozdağ, "Burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyoruz. Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Ertelemek ileride bu referandumun yapılacağına izin vermek anlamını taşır ki bizim bu referandumun bugün de yarın da ileriki bir tarihte yapılmasına asla rızamız yoktur ve bu referandum tekrarsız bir şekilde, bir daha tekrarlanmayacak biçimde iptal edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Tüm opsiyonların masaya konulduğunu yineleyen Bozdağ, "Referandumun iptal edilmesi halinde neler, iptal edilmemesi halinde neler olacak, hangi tür tedbirler alınacak ve bunlar ne zaman uygulamaya konulacak bunların tamamı değerlendirilmiştir, hepsi masadadır. Ne zaman uygulamaya konulacağına hükümetimiz karar verecektir." diye konuştu.



Bozdağ, 27 Eylül'de yapılacak MGK'nın öne alınması, Bakanlar Kurulu'nun MGK'nın ardından yapılması, 30 Ekim'e kadar süresi bulunan tezkerenin öne alınarak, Meclis gündemine getirilmesi ve Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ve duruşunun somut göstergeleri olduğunu ifade etti.



"İNŞALLAH BUNLARI UYGULAMAYA GEREK KALMAZ"



Bir gazetecinin, "Kuzey Irak'ta referandum gerçekleştiği takdirde Türkiye tarafından bir yaptırım uygulanacağını anlıyoruz. Bu yaptırımların içeriği nedir, nasıl bir uygulama takvimi olacak?" sorusu üzerine Bozdağ, bu konuda bütün opsiyonları masaya koyduklarını ve hepsini tek tek değerlendirdiklerini belirtti.



Türkiye'nin hangi tedbirleri alacağı ve bunları hangi surette uygulayacağına ilişkin planlamaların yapıldığını anlatan Bozdağ, "İnşallah bunları uygulamaya gerek kalmaz. Barzani yönetimi bu referandumu iptal eder, hiç gündeme gelmez. Referandum iptal edilmezse bunlar tedrici olarak kendi planlaması dahilinde uygulamaya konulacaktır. Bunları şu anda açıklamayı doğru bulmuyoruz." diye konuştu.



KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASI



Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin ise istifa kararının şahsi bir karar olduğunu vurguladı.



Topbaş'ın 2004'te, 2009'da ve 2014'te büyük bir destek alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğine dikkati çeken Bozdağ, İstanbullulara önemli hizmetler yaptığını ve büyük başarıların altına imza attığını söyledi.



Topbaş'a Türkiye'ye, İstanbul'a ve AK Parti'ye yaptığı hizmetler için teşekkür eden Bozdağ, şunları kaydetti:



"Kadir Bey'in istifası, siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Belediye başkanlığından benim bildiğim kadarıyla istifa etti. Parti üyeliğinden istifa etmedi. Şu anda AK Parti'nin üyesidir. Üye olarak da partiye hizmet edebilir ve siyaseten başka çalışmaların içerisinde bulunabilir. "