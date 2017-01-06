Bozdağ: Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili, "Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz." dedi.



İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can için düzenlenen tören sonrası Adalet Bakanı Bozdağ açıklama yaptı.