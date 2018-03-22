Boynuz Uzunluğu 120 Santimetre Olan Dağ Keçisi Avlandı

Niğde'de Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 120 santimetre boynuz uzunluğuna sahip dağ keçisi, av turizmi kapsamında avcılar tarafından vuruldu.

Niğde'de av turizmi kapsamında, yurt dışından gelen avcılar, boynuz uzunluğu 120 santimetre olan 10 yaşında dağ keçisi avladı.

Av turizmi kapsamında 12'si yurt dışından gelen 15 avcı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde sürdürülen dağ keçisi av sezonunda, Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ava çıktı.

Bakanlığın belirlediği kota dahilinde avlanan avcılardan Fransız uyruklu Sebastien Hallard ve Macaristan uyruklu Szencz Lajos, boynuz uzunluğu 120 santimetreyi bulan 10 yaşında dağ keçisi avladı. Uzun mesafeli atışla vurulan dağ keçisinin 98 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Macaristan uyruklu avcı Szencz Lajos ayrıca boynuz uzunluğu 110 santimetreyi bulan bir dağ keçisi de vurdu.

Yetkililer, avcılığın hem devlete hem de köy bütçelerine katkı sağladığını, Aladağlar avlaklarındaki dağ keçisi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, buna bağlı olarak av kotasının gelecek yıllarda daha da artabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA