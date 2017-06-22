Boşta kalan yıldızlar kulüp arıyor

Avrupa futbolunda geçen sezonki kulüpleriyle sözleşme süresi sona eren dünyaca ünlü birçok yıldız, gelecek sezon için teklif bekliyor.

Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ileri yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı söz konusu yıldızlar, boşta olması nedeniyle birçok önemli takımın iştahını kabartıyor.



Bonservisi elinde olması sebebiyle bu sezon birçok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyunculardan rahatlıkla ilk 11 kurulabiliyor.



CASİLLAS TEKLİF BEKLİYOR



Bir dönem dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Portekiz temsilcisi Porto ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıktı.



Kalecilik tarihindeki en başarılı kariyerlerden birine sahip İspanyol oyuncuyu Liverpool, Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain (PSG) ve Antalyaspor'un kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.



EMEKTAR STOPERLER SERBEST KALDI



Uzun yıllar aynı takıma hizmet eden ve sözleşme yenilemeyen dünyaca ünlü defans oyuncularından Real Madridli Pepe ve Chelseali John Terry, yeni duraklarını bekliyor.



Kulübünün 1 yıllık sözleşme yenileme teklifini yeterli bulmadığı için boşa çıkan Portekizli yıldız, birçok takımın listesinde yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nda EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki stoperin Zenit, Inter, PSG ve Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürülüyor.



İngiltere'nin en başarılı savunma oyuncuları arasında gösterilen ve altyapısından yetiştiği Chelsea'nin A Takımı'nda 19 yıl görev almasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılan 36 yaşındaki Terry ise Çin kulüplerinin yanı sıra Premier Lig'den Swansea City ve Bournemouth, Championship ekiplerinden Aston Villa ve Birmingham City'nin takibinde yer alıyor.



TÜRK TAKIMLARININ GÖZDESİ CLİCHY



Manchester City'nin, Fransız bek oyuncuları Gael Clichy ve Bacary Sagna ile sözleşme yenilememesinin ardından iki yıldıza da birçok teklif geliyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in transfer listesinde yer aldığı ileri sürülen Clichy, uzun yıllardır devam eden Premier Lig kariyeri ve istikrarlı performansı nedeniyle tercih ediliyor. Arsenal'de 261, Manchester City'de ise 203 maça çıkan 31 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda toplam 5 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.



Fransa Milli Takımı'nda 65 maçta görev alan 34 yaşındaki Sagna da Arsenal ve Manchester City kariyerinin ardından boşa çıkarken, milli oyuncunun gelecek sezon için Crystal Palace ve Olympique Marsilya ile görüştüğü iddia ediliyor.



GOL MAKİNELERİ TEKLİF BEKLİYOR



Yaz transfer sezonunda henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan dünyaca ünlü iki yıldız santrafor bulunuyor.



Manchester United'da 28 kez ağları sarsarak başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kulübüyle sözleşme yenileyemeyen Zlatan Ibrahimovic ile geçen sezonu Fransa temsilcisi Nice'de geçiren İtalyan golcü Mario Balotelli kulüp arıyor.



Futbol kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve PSG gibi dev kulüplerin formasını da giyen 35 yaşındaki Ibrahimovic'i ABD temsilcisi Los Angeles Galaxy'nin istediği öne sürülüyor.