Boşnakça ve Arnavutça müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, gelecek yıl ortaokullarda Arnavutça ve Boşnakça seçmeli ders olarak müfredata alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gelecek yıl ortaokullarda Arnavutça ve Boşnakça dilleri seçmeli ders olarak müfredata alındı. Programları Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen her iki dil, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında ortaokullarda seçmeli okutulacak.



MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bosna-Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı himayesinde geçen yıl nisan ayında düzenlenen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Bosna Hersek devlet okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" düzenlendi.



Bakanlık heyetinin bu programa katılımı sırasında, Türkiye'deki ortaokullarda Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında Boşnakça ve Arnavutça dillerinin de okutulması talebi gündeme geldi.



Bu çerçevede MEB ile Trakya Üniversitesi arasında, öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarını sağlamak, Türkiye'de yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla ortaokul öğrencilerine seçmeli Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında Arnavutça ve Boşnakça okutulması için geçen yılın ekim ayında işbirliği protokolü imzalanmıştı.



PROGRAMIN TALİM VE TERBİYE SÜRECİ TAMAMLANDI



Boşnakça ve Arnavutça ders müfredatı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla hazırlanarak değerlendirilmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunuldu.



Değerlendirme süreci tamamlanan programın, ders kitap yazım çalışmalarına başlandı. Öğrenciler, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren ortaokullarda Boşnakça ve Arnavutça dillerini tüm kademelerde seçmeli öğrenebilecek.