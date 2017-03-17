Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor

Bihaç şehrindeki "Harmani 1" İlköğretim Okulunda Türkçe sınıfı açıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, Kocaeli'nin Kartepe Belediyesinin desteğiyle Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki "Harmani 1" İlköğretim Okulunda Türkçe sınıfı açıldı.



Türkçe sınıfının açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Una-Sana Kantonu Eğitim Bakanı Sanela Cenanovic, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazlic, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Türkçenin seçmeli ders olarak öğretildiği okulda eğitim alan öğrenciler, açılışın ardından hazırlanan programda Türkçe şiirler okuyup, şarkılar söyledi.



Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Bihaç ile "kardeş belediye" olduklarını belirterek, bu tür projelere özellikle 15 Temmuz sonrası çok daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Daha önce de defalarca Bihaç'ı ziyaret ettiğini aktaran Üzülmez, "Ama bugün çok ayrı bir gündü. Özellikle çocukların, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşını, İstiklal Marşı'nı dinlerken, bizim çocuklarımız gibi kalplerinin attığını ve eşlik ettiklerini gördüm." dedi.

"İKİ DİLİ DE BİLEN GENÇLERE İHTİYAÇ VAR"



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç da Türkçenin ikinci yabancı dil olarak Bosna Hersek'te okutulmasının, aynı zamanda Boşnakçanın da Türkiye'de yaygınlaşmasının ikili ilişkilerde geleceğe yönelik önemli bir organik bağ oluşturduğunu söyledi.



İki dili de aynı düzeyde bilen gençlerin sayısının artmasının, ekonomik anlamda da geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu vurgulayan Koç, Bosna Hersek'teki Türk kurumları ve firmalarının iki dili de bilen gençlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.



Koç, ülkedeki Türkçe sınıflarının sayısının artmasını ümit ettiklerini belirterek, bu alandaki katkılarını sunmaya devam edeceklerini, bunun aslında iki ülke arasındaki ilişkilerin de temeli olduğunu sözlerine ekledi.

7 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR



Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yaman ise Tercihim Türkçe Projesi'nin 2011 yılında başladığını anımsatarak, projenin bugün Bosna Hersek Federasyonu'nun yedi kantonunda uygulandığını ifade etti.



Halen 130 okulda, 7 bin 253 öğrencinin Türkçe öğrendiğine işaret eden Yaman, "Önümüzdeki dönemde de bu sayının artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.



Yaman, bu proje kapsamında daha önce üç olan Türkçe sınıflarının sayısının, projeyi Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin de katkılarıyla 18'e ulaştığını vurgulayarak, Türkçe okutulan her okulda birer Türkçe sınıfı olana dek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.



"Harmani 1" İlköğretim Okulu'nda bugün açılan Türkçe sınıfı, Una-Sana Kantonu'ndaki ilk Türkçe sınıfı oldu.

BÜYÜKELÇİ KOÇ'UN BİHAÇ TEMASLARI



Bu arada, Bihaç şehrinde çeşitli temaslarda bulunan Saraybosna Büyükelçisi Koç ve beraberindeki heyet, Una-Sana Kantonu Başbakanı Husein Rosic, Bihac Müftüsü Hasan Makic ve Bihac Belediye Başkanı Suhret Fazlic ile görüştü.