Bosna Hersek'te ilk gün 8 altın

Karatede, 17. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası, Bosna Hersek'te başladı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'daki şampiyonanın ilk gününde Türk sporcular 8 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 25 madalya kazandı.



Balkan Karate Federasyonları Birliğine üye Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 863 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün 18 dalda madalyalar sahiplerini buldu.



Yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek organizasyonun ilk gününde madalya kazanan Türk sporcular şunlar:



Altın madalya: Enes Özdemir (ümit erkek kata), Fatma Naz Yenen (ümit kadın 47 kilo), Beyzanur Ay (genç kız kata) , Gülsen Demirtürk (genç kız 53 kilo), Dilara Bozan (21 yaş altı kadın kata), Emre Vefa Göktaş (21 yaş altı erkek kata), Umay Tokcan (21 yaş altı kadın 50 kilo), Hacer Rumeysa Subaşı (21 yaş altı kadın 61 kilo)



Gümüş madalya: Emirkan Yılmaz (ümit erkek kata), Yağmur Demir (ümit kadın 47 kilo), Duygu Yemenici (genç kız 48 kilo), Rabia Kaplan (genç kız 59 kilo), Cengizhan Koca (21 yaş altı erkek kata), Selva Nur Akkurt (21 yaş altı kadın 50 kilo), Vildan Güvercin (21 yaş altı kadın artı 68 kilo)



Bronz madalya: Damla Pelit (ümit kadın kata), Damla Ocak (ümit kadın 54 kilo), Kutluhan Duran ve Selahattin Güngel (genç erkek kata), Rabia Şentürk ve Eda Eltemur (genç kız +59 kilo), Meryem Mazlum (21 yaş altı kadın kata), Yusuf Yağız Üçebakan (21 yaş altı erkek kata), Elif Hilal Ayar (21 yaş altı kadın 55 kilo), Neşe Kıymet Diker (21 yaş altı kadın 61 kilo)

Kaynak: AA