Bosna Hersek'te 'Barış Yürüyüşü' başladı

Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

Avrupa'da, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımından kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında "ölüm yürüyüşü" olarak da bilinen etkinliğe katılan 5 bini aşkın kişi sabahın erken saatlerinde, yürüşün başlangıç noktası olan ve ülkenin orta kesiminde bulunan Nezuk kasabasında toplandı.



Soykırım kurbanları için dua edip, saygı duruşunda bulunan katılımcıların, kurbanların kullandığı orman yolundan yaklaşık 100 kilometrelik yürüyüşün sonunda, 10 Temmuz'da, bu yıl kimliği tespit edilen 71 kurbanın defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşması planlanıyor.



Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü" kapsamında Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol kat edecek katılımcılar, üç günü yolda geçirecek. Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalacak katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verilecek ve "Ölüm Yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlatacak.



"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İNSANLAR KATILIYOR"

Srebrenitsa soykırımının 22. yılında anma etkinliklerinin Organizasyon Komitesi Başkanı Camil Durakovic, Barış Yürüyüşü'nün küresel bir etkinliğe dönüştüğünü belirterek, "Dünyanın dört bir yanından insanlar katılıyor. Tabii 1995'te bu yolda katledilenlerin çocukları ve torunları da. Barış Yürüyüşü'nün amacı bu güzergahta ilerlerken Srebrenitsa kurbanlarının bu yolda yaşadıklarının en azından bir kısmını hissetmek." dedi.



