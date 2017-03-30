Bosna Hersekli "Türkiye mezunları" ofis açtı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Mezunları Derneğinin (TÜMED), başkent Saraybosna'daki ofisi törenle açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve aynı zamanda Türkiye mezunu olan Hersek-Neretva Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Rasid Hazdovic'in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda Türkiye mezunu Bosna Hersekli katıldı.



Büyükelçi Koç, açılışta yaptığı açıklamada, iki yıl önce faaliyete başlayan TÜMED'in böylesine güzel bir ofise sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk kurumlarının ve büyükelçiliğin Türkiye mezunlarına desteğinin süreceğini söyledi.



Sürekli olarak Türkiye mezunlarının iki ülke arasında köprü vazifesi kurduğuna işaret ettiklerini belirten Koç, Türkiye ile Bosna Hersek'in çok özel ilişkilere sahip olduğunu, bu ilişkilerde Türkiye mezunlarının da önemli rol üstlendiğini ifade etti.



Büyükelçi Koç, Türkiye'deki üniversitelerden mezun Bosna Herseklilerin ülkelerinde önemli görevlere gelmesi temennisinde bulundu.



İstanbul Üniversitesinden 1998'de mezun olan Hersek-Neretva Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Hazdovic de "Burada bulunan herkesin ortak noktası Türkiye. Ülkem için zor zamanlar olan 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşadım. Türkiye bizlere çok yardım etti." diye konuştu.



Hadzovic, mezunları tek bir çatı altında toplayan TÜMED'in varlığının da son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.



TÜMED'in çalışmalarına destek olan Türk kurumlarından Ziraat Bank Bosna Hersek'in Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş ise Türkiye mezunlarının bir arada olmasının iki ülke açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te gitgide büyüyor. Türkçe öğrenenleri ve Türkiye'de okuyan Bosna Hersekli arkadaşlarımıza mutlaka istihdam sağlamak istiyoruz." dedi.



BÜYÜK MEZUNLAR BULUŞMASI DÜZENLENECEK



TÜMED Başkanı Adis Alagic de Bosna Hersek'te iki yıldır faaliyet gösteren derneğin çalışmalarından söz ederek, mayıs ayında geniş katılımlı Türkiye mezunları buluşması düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.



Alagic, başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği olmak üzere derneğin faaliyetlerine destek olan kurum ve kişilere teşekkür etti.



Açılış töreninin ardından Bosna Hersek'teki Türk ve Türkiye'deki Boşnak iş adamlarının tecrübelerini anlattığı "Dış ticaret ve Türkiye fırsatları" konulu konferans düzenlendi.



YTB'nin desteğiyle 2015'te kurulan TÜMED, Bosna Hersek'teki Türkiye mezunlarını bir araya getirme misyonunun yanı sıra düzenlediği etkinliklerle çeşitli sosyal projelere de imza atıyor.