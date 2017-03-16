Bosna Hersek'in dört minareli tek camisi: Hamza Bey

Bosna Hersek'in Sanski Most şehrindeki tarihi Hamza Bey Camisi, hem ülkedeki dört minareli tek cami olmasıyla hem de hikayesiyle insanları büyülüyor.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most şehrinde bulunan tarihi Hamza Bey Camisi, hem ülkedeki dört minareli tek cami olmasıyla hem de hikayesiyle insanları büyülüyor.



Bosna Hersek'in Osmanlı İmparatorluğu idaresinde olduğu 1557 yılında, dönemin Bosna Beylerbeyi Hamza Bey tarafından yaptırılan iki minareli camiye, Bosna'daki son savaşta (1992-1995) şehit edilen Biscevic kardeşler anısına 2000 yılında iki minare daha eklendi. Cami, bu haliyle ülkenin dört minareli tek camisi ve eşsiz yapıtlarından biri haline geldi.



Cami hakkında bilgi veren Sanski Most Başimamı Husein Kovacevic, caminin Bosna Hersek İslam Birliğinde özel bir yeri olduğunu belirterek, ülkedeki dört minareli tek cami olan Hamza Bey Camisi'nin yaklaşık beş asırlık tarihi boyunca iki kez yıkılıp yeniden yapıldığını aktardı.



"ÇEKİLEN ACILARIN UNUTULMAMASI İÇİN DE SON DERECE ÖNEMLİ"



Kovacevic, Hamza Bey Camisi'ndeki iki minarenin, Bosna'daki savaşta Manjaca Toplama Kampı'na götürüldükleri sırada şehit edilen Biscevic kardeşler anısına yapıldığını söyledi.



İki minarenin şehit edilen kardeşlerin ağabeyi ve babasının bağışlarıyla inşa edildiğini belirten Kovacevic, "Sonradan yapılan bu iki minare, savaş zamanı yaşananların ve çekilen acıların unutulmaması için de son derece önemli bir sembol." dedi.



Caminin avlusundaki beyaz leylak ağacının da ilginç bir hikayesi olduğunu dile getiren Kovacevic, "Rivayete göre, leylak ağacı iki asır önce Macaristan'dan gelen Müslümanlar tarafından dikildi. Bir diğer ifadeyle, Türklerin bugünkü Krajina bölgesine çekilmeye başladığı zamanlarda. Şimdi onların torunları burada yaşıyor." şeklinde konuştu.