Boş bir belediyeyi devraldık

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Işın, "Boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi aldık." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın, "Ben asla kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir ilin sorumluluğu, hizmetleri eğer üstleniliyorsa sorumluluk ve vicdan gereği onu yapmak gerekir. Boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi aldık." dedi.



"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında Gazi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Işın, halkın istek ve sorunlarını dinledi.



Işın, burada yaptığı konuşmada, mahalle ve köy ziyaretlerini sürdüreceğini kaydederek, devlet ile vatandaş arasında hiçbir duvar ve perde kalmadığını dile getirdi.



Dün itibarıyla belediyenin görevlerini devraldığını anımsatan Işın, "Valiliğin yanı sıra belediye işlerini de yapacağız. Bizim yapacağımız çalışma hiç mukayese götürmez bir şekilde eskisinden çok çok, yüzlerce defa daha iyi olacak." dedi.



"92 ARAÇLA MAHALLELERDE KARLARI TEMİZLİYORUZ"



Adeta boş bir belediye devraldıklarını belirten Vali Işın, şöyle konuştu:



"Dünden beri bakıyorum, yemin ediyorum hiç hizmet, çalışma yok. Ben asla kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir ilin sorumluluğu, hizmetleri eğer üstleniliyorsa sorumluluk ve vicdan gereği onu yapmak gerekir. Boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi aldık ama halkımıza layık olmaya çalışacağız. Tıpkı valilikte yapmış olduğumuz çalışmalar gibi inşallah belediye hizmetlerinde de aynı başarıyı, aynı gayreti göstereceğiz. Sabah 08.00'den itibaren 92 araçla gruplar halinde mahallelerde karları temizliyoruz. Her taraf çamur, kar ve kar tepelerinden oluşmuş. İnsanlar yürüyemiyorlar. Biz buna layık değiliz. Halk sokakta, kaldırımlarda rahat yürüyecek. Arabalar rahat hareket edebilecek."



Ağrı halkının en iyi hizmeti alacağını vurgulayan Işın, "Erzurum'a gidiyorum hiçbir şey yok Ağrı'ya geliyorum pislik. Yoğun şekilde çalışarak kısa bir sürede hepsini temizleyeceğiz. Ağrılı temizlik içerisinde yaşamaya hak eden bir halktır. İstanbul, Kayseri veya diğer iller nasıl temizlik içerisinde yaşıyorlarsa aynı şekilde Ağrı halkı da en iyi hizmeti alacak." ifadelerini kullandı.



"BU ŞEHRİ YAŞANABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"



Daha önce de Ağrı Belediyesinin yapması gereken işleri valiliğin yaptığına işaret eden Işın, şunları kaydetti:



"Biz aslında belediyenin işlerini yapmaya başlamıştık. 15 Temmuz Kent Parkı belediyenin işiydi biz yaptık. Mahallelerde Gençlik Merkezi ile Aile Destek Merkezlerini yapıyoruz, bunlar belediyenin işi biz yapıyoruz. Sizlerin manevi desteği ile elimizden gelen bütün gayreti 24 saat çalışarak Ağrı halkı için sarf edeceğiz. Bugüne kadar çivi çakılmamışsa bundan sonra çivi çakılacağını da göreceksiniz. Bu şehri yaşanabilir hale getireceğiz. Temizlik içerisinde yaşayacaksınız. Köylerimizde yapıyoruz, şehirde niye yapmayalım. Önce buradan başlamak gerekiyordu. Şimdi Allah bize nasip etti onu da biz yapacağız. Eskiden mahalleli geliyordu 'Sayın Valim burası çamur' diyordu. Kardeşim belediyenin işi kusura bakmayın ben yapamam diyordum ama şimdi bizim işimiz oldu. Biz yapacağız hiçkimse çamurda yürümeyecek artık. Bundan emin olun, güzel hizmetleri getirmek için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim."