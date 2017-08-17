Peter Bosz'dan Emre Mor açıklaması

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Bosz, "Emre'nin Inter'e transferi son anda gerçekleşmedi. Bunun ne Borussia Dortmund ne de Ousmane Dembele'nin durumu ile bağlantısı var." dedi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un teknik direktörü Peter Bosz, milli futbolcu Emre Mor'un İtalya'nın Inter takımına transferinin gerçekleşmemesinin kulüple ilgisi olmadığını söyledi.



Sarı-siyahlı ekibin Hollandalı teknik direktörü Bosz, Wolfsburg ile 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacakları sezonun ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bosz, transfer görüşmeleri yapması için izin verdikleri Emre Mor hakkında, ''Emre'nin Inter'e transferi son anda gerçekleşmedi. Bunun ne Borussia Dortmund ne de Ousmane Dembele'nin durumu ile bağlantısı var. Başka kişiler bununla alakalı." ifadelerini kullandı.



İspanyol ekibi Barcelona'nın transfer etmek istediği Dembele'nin takımdan ayrılmasının ardından Emre'nin o bölge için iyi bir alternatif olup olmayacağı sorusuna ise Hollandalı teknik adam, ''Emre Mor çok iyi bir oyuncu. Yetenekli kanat oyuncusu. Potansiyeli var. Biz tüm iyi oyunculara sahip olmak isteriz. Ama 'tüm iyi oyuncular oynayacak' diye de bir şey yok. Oyuncular bazen gitmek isterler. Bu futbolun içinde olan bir durum.'' diye konuştu.