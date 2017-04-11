Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam oynanacak maç öncesinde patlama yaşandı.



Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldiği ve oyuncuların güvenli bir bölgeye taşındığı belirtildi.



Açıklamada, olayın ardından kriz masasının toplandığı ve bir kişinin yaralandığı da ifade edildi.



Alman emniyeti, takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti. Ülke basınında yer alan haberlerde ise yaralanan kişinin Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.



MAÇ ERTELENDİ



Bu arada, UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiği belirtildi. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, yaptığı açıklamada, patlamalardan dolayı şoke olduklarını belirtti.



Borussia Dortmund otobüsünde maddi hasara da yol açan olay hakkında değerlendirmelerde bulunan Watzke, "Takımın kaldığı otelin hemen çıkışında takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıda bulunuldu. Takım, otobüs ile otelden caddeye doğru çıktığı sırada 3 patlama meydana geldi." diye konuştu.



Watzke, olay sırasında elinden yaralanan Borussia Dortmundlu futbolcu Marc Bartra'ya acil müdahale yapıldığını ve futbolcunun hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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