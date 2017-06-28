Borsa günü tarihi zirvesinden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 değer kazanarak 100.617,69 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 değer kazanarak 100.617,69 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden günü tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 979,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile inşaat oldu.



Güne küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 99.418,58 puana kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti. Endeks, özellikle günün ikinci yarısında güçlenen alımlarla gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 100.617,69 puana taşıdı.



Analistler, BIST 100 endeksinin kısa ve orta vadede içinde bulunduğu yükseliş trendindeki hareketini bayram tatili sonrasında da sürdürdüğünü belirterek, döviz kurlarındaki düşüşün de pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.



Yarın yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç, olası düşüşlerde ise 99.000 ve 97.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.