Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 artarak 98.867,90 puanla tarihi zirvesinden kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.502,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 3,23 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Güne yükselişle başlayan ve düşen döviz kurlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, özellikle dolar/TL'nin 3,5090 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesiyle gün içi rekorlar kırdı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 yükselişle tarihi zirvesi olan 98.867,90 puandan tamamladı.



Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararını başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeksin 98.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 psikolojik direncinin test edilebileceğini dile getirdi.