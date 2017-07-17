Borsadan bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 106.217 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 106.217 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.041,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 1,48 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile elektrik oldu.



Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan nisan ayı istihdam verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketi sonrası alış ağırlıklı seyrini sürdürdü.



BIST 100 endeksi, gün içinde tüm zamanların zirvesi olan 106.402,15 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 106.217 puandan tamamladı.



Cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satışların piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, bugün 3,5256 seviyesini gören dolar/TL de şu dakikalarda 3,5321'den alıcı buluyor.



Analistler, hem küresel risk iştahındaki artış hem de Türk lirası varlıklara talebin artmasıyla yeni rekor seviyelerin görülebileceğini belirtti.



Yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi haziran ayı TÜFE, Almanya temmuz ayı Zew endeksi ve ABD haziran ayı ithal ürünler fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinin 105.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 108.500 ve 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.